وقعت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية مذكرة تفاهم مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال للتعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة جابر بن زيد الوقفية المهندس أحمد الراشدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية،ومن جانب الشركة العمانية للغاز المسال والدكتور عامر المطاعني الرئيس التنفيذي للشركة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتأتي هذه الشراكة بين مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتعزيز الشراكة في المسؤولية الاجتماعية في دعم المجتمعات المحلية ومشاريع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال رسم الخطط وتفعيل مبادارتالمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تسعى من خلال التعاون والتفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمعات المحليةإلى إيجاد شراكة حقيقية تربط المجتمع بالمؤسسات من خلال الدعم البنّاء المستمر في إطار سياسة الشراكة الوقفية التي تسعى المؤسسةلجعلها أنموذجا ومثالاً واقعياً للمؤسسات والمجتمعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية توقع مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.