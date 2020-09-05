الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم تنظم دوارت لتصحيح التلاوة للنساء

استهدفت فئات عمرية مختلفة متابعة ـ علي بن صالح السليمي: أقامت الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم دوارت لتصحيح التلاوة للنساء، حيث تستمر لمدة شهرين متتاليين، واستهدفت الدورات فئات عمرية مختلفة (ربات البيوت والموظفات والفتيات) بنظام التعلم عن بُعد بواسطة تطبيق (الزووم).

تشارك في الدورات (59) فتاة من مناطق السلطنة تكللت بفضل الله بالنجاح والتوفيق وبدا ذلك جليًا من خلال آراء المشاركات وأولياء الأمور.

وقد أقيم الأسبوع الماضي الحفل الختامي لهذه الدورات برعاية الدكتور خالد بن سالم السيابي ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

حيث ألقى راعي الحفل كلمة شكر وجهها للقائمات على هذه الدورات (إدارة ومعلمات)، وشحذ همم الطالبات المشاركات بكلمات مشجعة لدخول أمثال هذه الدورات القرآنية من أجل إتقان قراءة القرآن الكريم، تلا ذلك إلقاء أبيات شعرية، ثم كلمة المشاركات.

وفي ختام الحفل قدم عرض مرئي عبر عن حجم العطاء المبذول في هذه الدورات.

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