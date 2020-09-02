“السلطاني” يحقق انجازا طبيا استثنائيا في مجال رعاية صحة الطفل

تم علاج طفلة بعمر سبعة أشهر تعاني من نقص المناعة المركب الشديد

امتدادًا لمسيرة الإنجازات المتلاحقة، استطاع المستشفى السلطاني مؤخرًا من تحقيق إنجاز طبي استثنائي في مجال رعاية صحة الأطفال، حيث تمكنت وحدة العناية المركزة للأطفال من خلال قسم فريق المناعة الاكلينيكية للأطفال بالمستشفى بقيادة الدكتورة نسحت السكيتي علاج الطفلة (فجر) بعمر سبعة أشهر تعاني من نقص المناعة المركب الشديد.

وعن طريق الكشف السريري والفحوصات التي قام بها الفريق الطبي للطفلة (فجر) في الشهر الثاني من عمرها، اتضح إنها تعاني من نقص المناعة المركب الشديد، هذا النوع من أمراض نقص المناعة هو مرض وراثي كغيره من أمراض النقص المناعي الأولي لدى الأطفال، غير أن نقص المناعة المركب الشديد يعد من أعضلها وأشدها خطورة على صحة الطفل وحياته.

وفيما يتعلق بالإجراء العلاجي الاستثنائي للطفلة (فجر) أوضح الدكتور طارق الفارسي ـ طبيب المناعة والحساسية للأطفال بالمستشفى السلطاني بأنه منذ بداية التشخيص بالمرض تم وضع خطة علاجية الطفلة (فجر) تتضمن: مضادات حيوية ميكروبية يومية وأجسام مضادة تعويضية شهرية، كما تم الاستعداد التحضيري لزراعة الخلايا الجذعية النخاعية، وتم التعرف على متبرع متطابق سليم ـ الأخ الاكبر لـ(فجر).

وتم تحويل الطفلة الى قسم زراعة نخاع العظم في مستشفى جامعة السلطان قابوس، إلا أنه لم تكن الحالة الصحية للطفلة (فجر) مستقرة فقد ادخلت الى قسم العناية المركزة للأطفال نظرًا لوجود التهاب جرثومي حاد في الرئة والدم.

وأضاف: صاحب ذلك وجود فرط مناعي ذاتي حاد أدى إلى ظهور داء البلعمة نظرا للتدهور المتسارع في الحالة الصحية للطفلة (فجر)، فقد قرر قسم المناعة الإكلينيكية بالتعاون مع قسم زراعة نخاع العظم بمستشفى جامعة السلطان قابوس، وبالتنسيق والدعم المباشر من قسم العناية المركزة للأطفال بعمل إجراء علاجي استثنائي يهدف إلى الإبقاء على حياة الطفلة (فجر)، حيث إن حالتها كانت تسوء، ولم تجدي العلاجات التقليدية في السيطرة على الالتهاب الجرثومي ولا على فرط المناعة الذاتية المصاحب، وعدم استقرار حالة الطفلة (فجر)، حيث كان الوضع الصحي ينبئ بحدوث مضاعفات وتدهور في حال تلقت الطفلة خلايا جذعية من المتبرع بدون الإشراف المباشر لفريق زراعة نخاع العظم وعدم تعامل فريق العناية المركزة للأطفال مع مثل هذا النوع من العلاجات في المستشفى السلطاني، كذلك عدم وجود فحوصات مخبرية ضرورية للتعرف على سير عملية الزراعة والتنبؤ بوجود مضاعفات متوقعة من عملية الزراعة، الا أن الفريق الطبي تمكن من تذليل كل الصعاب وتقديم أفضل ما يمكن تقديمة من خدمات صحية متخصصة ومتميزة، حيث تم زراعة الخلايا الجذعية للطفلة (فجر) بمستشفى جامعة السلطان قابوس، وقد لوحظ التحسن المنشود في الحالة الصحية للطفلة بعد بضعة أيام من بدء عملية الزراعة، ويعتبر هذا الإجراء نقلة نوعية في استقطاب علاجات مماثلة في المستقبل لمرضى نقص المناعة الأولي لدى الأطفال.

ووجه الفارسي الشكر الجزيل لوالدي الطفلة (فجر) على تفهمهم لإجراءات قسم المناعة الإكلينيكية في ادارة الخطة العلاجية الاستثنائية وعلى ثقتهم في جميع العاملين بالمستشفى السلطاني، كذلك الشكر لقسم زراعة نخاع العظم في مستشفى جامعة السلطان قابوس على استجابتهم ومتابعتهم المستمرة لحالة الطفلة (فجر) وقسم العناية المركزة للأطفال في المستشفى السلطاني على تعاونهم وتوفيرهم العناية المركزة المطلوبة للطفلة (فجر) في ظروف استثنائية.

يُذكر أن الطفلة (فجر) تتمتع بصحة جيدة في صحبة والديها وأخيها ـ المتبرع ـ في المنزل، وكما يقوم قسم المناعة الإكلينيكية للأطفال بمتابعة حالتها الصحية عن كثب وبشكل مستمر.

ويُعد هذا النوع من الامراض نادرًا جدًا، ولكن نظرًا لزيادة نسبة زواج الأقارب في سلطنة عمان والدول المجاورة، تترفع نسبة الإصابة السنوية للمواليد الجدد لتصل إلى 4.6 – 5 إصابات تقديرية لكل 100000 طفل عماني وليد في السنة الواحد.