سفير السلطنة لدى مملكة تايلند يقدم نسخة من أوراق اعتماده

بانكوك ـ العمانية:

تسلم سعادة جيتيبات تونغبراسيت ـ مدير عام المراسم بوزارة الخارجية التايلندية نسخة من أوراق اعتماد سعادة السفير عيسى بن عبدالله العلوي كسفير معتمد للسلطنة لدى مملكة تايلند الصديقة.

جرى ذلك في العاصمة التايلندية بانكوك أمس لدى استقبال مدير عام المراسم بالخارجية التايلندية لسعادة السفير.

وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وقد أشاد سعادة السفير بجهود مملكة تايلند في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

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