لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة (كوفيد ـ 19) تستعرض الإجراءات والتدابير الوقائية لدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص

برئاسة وزير الداخلية مسقط ـ العمانية:

عقدت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) أمس اجتماعًا برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي ـ وزير الداخلية وبحضور أصحاب السمو والمعالي الأعضاء بديوان عام وزارة الداخلية.

وقد استعرضت اللجنة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها في الفترة الماضية لدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على التكيّف مع الأوضاع الاستثنائية الحاليّة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وتشمل الحزم المتعلّقة بالأنشطة التجارية والصناعية، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرّرًا من رواد ورائدات الأعمال.

كما تدارست اللجنة عددًا من المواضيع المتعلّقة بعمل اللجنة وقررت رفع توصيات بشأنها للجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

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