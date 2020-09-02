شرطة عمان السلطانية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

شاركت شرطة عمان السلطانية أمس في اجتماع لجنة الإحصاء الجنائي والذي يعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي.

تناول الاجتماع عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية فيما يتعلق بتطوير آلية العمل في مجال الإحصاء الجنائي.

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