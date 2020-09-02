تعليمية جنوب الشرقية تستلم مبنى مدرسة الإمام الصلت بن القاسم الخروصي للبنين بصور

يتكون من 30 فصلا ومكاتب ومختبرات

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

تشهد محافظة جنوب الشرقية العديد من المشاريع التربوية وأعمال الإضافات والصيانة بمختلف مدارس ولايات المحافظة وذلك من أجل مواكبة الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة والطالبات وتخفيف الكثافة في بعض المدارس القائمة حاليًا.

وتم يوم أمس (الأربعاء) بولاية صور استلام مبنى مدرسة الإمام الصلت بن القاسم الخروصي للبنين للصفوف من (5 ـ 10) والذي يعد أحد منجزات النهضة المباركة وذلك بحضور عبدالله بن علي الفوري مدير عام المديرية والعامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية وعدد من المسئولين.

وقال سلطان بن راشد المعمري ـ مدير دائرة المشاريع والصيانة بتعليمية جنوب الشرقية: إنّ مبنى مدرسة الإمام الصلت بن القاسم الخروصي يتكون من: 30 فصلًا دراسيًا وفصل للصعوبات وغرف للموسيقى والفنون التشكيلية والأنشطة والتوجيه المهني وقاعة متعددة الأغراض وغرف للمعلمين و4 مكاتب إدارية ومكاتب للأخصائي الاجتماعي وأخصائي الأنشطة المدرسية والأخصائي النفسي ومختبرين للفيزياء والكيمياء وعدد (2) مختبر حاسوب ومركز مصادر تعلم ومقصف ومخزن وغرفة الحارس وملعب كرة قدم وملعب ثلاثي ودورات مياه للطلاب والمعلمين ومظلة طابور وعدد (2) مصعد كهربائي .. وغيرها من المرافق الأخرى.

وأضاف المعمري: إنّ المديرية تستعد كذلك خلال الأسبوع القادم لاستلام مبنى مدرسة السلطان تركي بن سعيد للتعليم الأساسي للبنين الصفوف (9 – 12) بسيح العلا بولاية جعلان بني بوعلي وتتكون من 30 فصلًا إضافة إلى ذلك فأن المديرية تقوم بتنفيذ اعمال الاضافات لعدد من مدارس المحافظة وتشمل إضافة 7 فصول دراسية وغرفة للمعلمات وغرفة متعددة الأغراض ومرافق أخرى بمدرسة الفخر للتعليم الأساسي، وإضافة 6 فصول دراسية وغرفة معلمات ودورتي مياه ودرج بمدرسة قلهات للتعليم الأساسي، وإضافة 9 فصول دراسية وغرفة معلمات ودورتي مياه وغرفتي براد مياه ودرج بمدرسة البر للتعليم الأساسي، وإضافة 10 فصول دراسية وغرفتي معلمات ودورتي مياه بمدرسة البركة للتعليم الأساسي وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من مدارس المحافظة وذلك لتهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.