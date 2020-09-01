السلطنة تشارك في اجتماع الفريق المختص بالتعامل مع المخاطر الإقليمية

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وعدد من الجهات الحكومية، صباح أمس في الاجتماع الثاني لفريق العمل الفني المعني بوضع آليات التعامل مع المخاطر الإقليمية والذي يعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعامل مع المخاطر الإقليمية أبرزها مناقشة أفضل الممارسات في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) والدروس المستفادة منها.
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