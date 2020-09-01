ظاهرة تكدس الشاحنات أمام السوق المركزي للخضراوات والفواكه والأحياء السكنية بالموالح الجنوبية تبحث عن حل

- مشهد يشوه المظهر العام ويقلق راحة السكان

ـ برادات ومقطورات وأجزاء من الشاحنات تشكل خطرا على الاطفال وتجذب الحيوانات والقوارض

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

يأمل سكان منطقة الموالح الجنوبية ومرتادو السوق المركزي للخضراوات والفواكه إيجاد حل لوقوف الشاحنات وتكدسها وترك بعض من أجزائها بشكل عشوائي بالمنطقة ومحيط السوق.

حيث تتكدس أمام السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة الموالح الجنوبية مختلف أحجام الشاحنات وأجزاء منها ورؤوس بعض هذه الشاحنات والبرادات..

وغيرها من أشكال المركبات وتوابعها، الأمر الذي يشهوه المنظر العام ويخفي جماليات المنطقة ويوجد وجه غير حضاري للمنطقة المحيطة بالسوق، والاحياء السكنية بالمنطقة، إضافة الى الازعاج الكبير الذي تسببه هذه الشاحنات وتوقفها وتركها بين الاحياء وأمام السوق للسكان وخطورتها على الاطفال.

ويتزايد تكدس هذه الشاحنات وتوابعها من برادات..

وغيرها بشكل عشوائي، ليمتد من محيط السوق الى الاحياء المجاورة للسوق.

ففي كل زاوية او ركن خالٍ من البناء تجد شاحنة متوقفة هنا وهناك، إضافة الى القطع المرتبطة بالشاحنات كالبرادات أو المقطورات أو رؤوس الشاحنات، في ظاهرة تبحث عن حل وإيجاد مواقف خاصة بهذه الشاحنات ومرفقاتها، ومخالفة من يوقف شاحنته أو يتركها أو يترك أجزاء منها بين هذه الاحياء أو في منطقة غير مخصصة لذلك.

وتتكرر هذه الظاهرة بمنطقة الموالح الجنوبية بشكل واضح للجميع دون تدخل الجهات المعنية لوضع حد أو مخالفة من يقوم بإيقاف شاحنته أو ترك قطعة منها بشكل عشوائي.

وتجذب هذه البرادات المكشوفة وقطع الشاحنات مع تواجد بقايا للخضراوات والفواكه، بعض الحيوانات كالقطط والقوارض، الامر الذي يعمق من مشكلة وقوف هذه الشاحنات والمقطورات والبرادات، في احتمالية نشر الامراض.

وكانت الجهات المعنية بالسوق وتنظيمه قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بشأن تحديد فترات وقوف المركبات والشاحنات في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالموالح، حيث حدد القرار فترة وقوف المركبات (البرادات أو المقطورات)

الحاصلة على شهادتي الإفراج الزراعي والتخليص الجمركي في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالموالح بثلاثة أيام فقط من لحظة دخولها، كما حدد القرار فترة وقوف المركبات بكافة أنواعها المحملة بالمنتجات المحلية والبرادات والمقطورات المخصصة لعمليات النقل والتفريغ والتحميل، والشاحنات في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالموالح بأربع وعشرين ساعة فقط، ويقتصر نشاطها خلال وجودها في السوق بعمليات تفريغ وتحميل الخضراوات والفواكه فقط، كما حدد القرار الغرامة الإدارية الناجمة عن مخالفة القرار، التي فرضت بغرامة مقدارها مائة ريال عماني مع إزالة أسباب المخالفة خلال 24 ساعة، وفي حالة عدم الاستجابة تفرض غرامة إدارية مقدارها 100 ريال عماني عن كل يوم إضافي.

عدسة (الخليج 365) رصدت المشهد من امام السوق المركزي للخضروات والفواكه والاحياء المحيطة بالسوق، على أمل أن يجد هذا الموضوع الحل من قبل الجهات المعنية، وإيجاد ضوابط تحدد الامكان التي تقف بها الشاحنات، ومراقبة ترك بعض أجزاء هذه الشاحنات بشكل عشوائي ومخالفة المخالفين.