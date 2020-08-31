وزير الصحة يزور مستشفى نزوى وإبراء ويطلع المسؤولين على مستجدات الوضع الحالي الدولي والمحلي للجائحة

- للاطمئنان على الفئات الطبية والطبية المساعدة في مجابهة الجائحة

قام معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة أمس بزيارة الى مستشفى نزوى بمحافظة الداخلية ومستشفى إبراء بمحافظة شمال الشرقية وذلك للاطمئنان على جهود المستشفيين والفئات الطبية والطبية المساعدة في مجابهة جائحة كورونا والخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمصابين والمراجعين.

تأتي الزيارة ضمن إطار الزيارات الميدانية الدورية التي يحرص مسؤولو وزارة الصحة على القيام بها بهدف الاطلاع على سير العمل بالمؤسسات الصحية وفق مستويات الرعاية الثلاثة (الأولية، والثانوية، والثالثية) والاحتياجات ودراسة تطوير البنية الأساسية للنظام الصحي من خلال المعاينة المباشرة والتدارس مع المسؤولين الصحيين بالمحافظات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية حول العمل في مؤسساتهم الصحية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في هذه المؤسسات.

وقد اطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل في المستشفيين، والتقى بإداراتهما وعدد من العاملين الصحيين فيهما ومن مسؤولي مديريتي الخدمات الصحية بالمحافظتين، وتوجه إليهم بالشكر على جهودهم لمجابهة جائحة (كوفيد ـ 19)، وأطلعهم على مستجدات الوضع الحالي الدولي والمحلي للجائحة، واستمع إلى المقترحات والآراء حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلالهما، حاثًّا في ذات الوقت الجميع على بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب وتيسير تقديم الخدمة الصحية.

وخلال زيارته لمستشفى نزوى اطلع معالي الوزير على سير العمل بوحدة العناية المركزة لمرضى (كوفيد ـ 19) ووحدة الحوادث والطوارئ.

كما زار مشروع أعمال التوسعة لمستشفى نزوى وعاين على الطبيعة مراحل العمل المنجزة في وحدة الحوادث والطوارئ ووحدة الرعاية النهارية ووحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة.

وخلال زيارته للمستشفيين التقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة بعدد من المواطنين المراجعين واستمع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة فيهما. رافق معاليه خلال زيارته مديرو عموم الخدمات الصحية للمحافظتين، وعدد من المسئولين.