اعتماد برامج البكالوريوس الثمانية بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس

تم في جامعة السلطان قابوس اعتماد جميع برامج درجة (بكالوريوس الهندسة) الثمانية بكلية الهندسة وذلك من قبل لجنة اعتماد البرامج الهندسية التابعة للأبت (ABET)، والبرامج هي: الهندسة المعمارية، الهندسة الكيميائية والتحويلية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، والهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الميكاترونية، وهندسة البترول والغاز الطبيعي، وذلك بناء على الزيارة التي تمت في نوفمبر 2019.

و(الأبت) معتمد دولي لبرامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والطبيعية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا الهندسية، ويؤكد اعتمادها أن البرامج المعتمدة تفي بالمعايير لإنتاج خريجين مستعدين للالتحاق بالمجالات التقنية الحاسمة المعتمدة على الابتكار والتقنيات الناشئة، وقادرين على توقع احتياجات السلامة والرفاهية للمجتمع.

وقد تم في البداية اعتماد أربعة برامج لكلية الهندسة منذ عام 2007م، وبعد ذلك تم اعتماد كل البرامج منذ عام 2012م، ويُعد هذا الاعتماد النوعي شهادة عالمية على تميز طلبة الكلية، وخبرة أعضاء هيئتها التدريسية، وحسن التسيير لإدارة الكلية وجامعة السلطان قابوس، علاوة على الالتزام المستمر بالجودة والتميز المستمر من قبل كل مكونات الكلية.