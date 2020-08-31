فهد بن محمود يستقبل أعضاء مجلس الوزراء السابقين

أعرب عن شكره وتقديره لهم وللجهود البناءة التي بذلوها مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس بمكتب سموه أصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء السابقين.

وبعد أن رحب بهم أشار سموه إلى إشادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ أبقاه الله ـ بإسهامات أصحاب المعالي السابقة في المهام التي أوكلت إليهم خلال تلك الفترة. وقد أعرب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد عن شكره وتقديره لهم وللجهود البناءة التي بذلوها مما أسهم فيما توصل إليه مجلس الوزراء من خطوات وإجراءات في تلك المرحلة، مؤكدًا سموه أن خبراتهم وتجاربهم سوف تنعكس إيجابًا في مسارات العمل الوطني. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي الوزراء السابقون عن تقديرهم البالغ للدعم الذي حصلوا عليه مما مكنهم من أداء مهام عملهم خلال الفترة الماضية مُبدين استعدادهم لتوظيف خبراتهم في كل ما من شأنه دعم الجهود المتكاتفة الخيرة لخدمة هذا البلد العزيز وقيادته الحكيمة.

حضر المقابلة معالي الشيخ الأمين العام لمجلس الوزراء.

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