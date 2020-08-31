محافظ الداخلية يلتقي بولاة ولايات المحافظة ويحثهم على مضاعفة الجهد والأخذ بمرئيات المواطنين

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

التقى أمس سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية بمكتبه بولاة ولايات المحافظة، حيث ثمّن المجتمعون ما أشار إليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظمـ حفظه الله ورعاه ـ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء من أن الدولة ماضية في إعطاء المحافظات والمحافظين من الاهتمام ما يمكنهم من النهوض والتطوير مع منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة.

.وغيرها من المسارات بعيدًا عن المركزية.

وأكد المجتمعون بأن هذه التوجيهات السامية تُعد حافزًا لهم لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظة عاقدين العزم على وضع هذه التوجيهات السامية موضع التنفيذ من خلال تلمسهم لاحتياجات ولاياتهم والأولويات التي يتطلبها العمل المستقبلي، كما استعرض سعادة الشيخ المحافظ مع أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة المرسوم السلطاني رقم:(101 /2020م) بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية وما احتواه من مواد مفصلة تنظم العمل بالمحافظة خلال الفترة القادمة والذي سوف يساهم بالنهوض بالعمل ويسهل الإجراءات بما يحقق مطالب المواطنين، وحث سعادته الولاة على مضاعفة الجهد والأخذ بمرئيات المواطنين بولاياتهم ودراستها، والتنسيق والتكامل مع أجهزة الحكومة المختلفة في كل ولاية وصولًا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وتطرق المجتمعون إلى سير العمل بمكاتب الولاة، حيث ستعقد اجتماعات دورية لتقييم مراحل العمل المختلفة وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطط الحكومة واقتراح الحلول المناسبة لها، وتم الاتفاق على العمل في إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمحافظة والبدء في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمحافظة للرجوع إليها عند وضع الخطط المستقبلية.