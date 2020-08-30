الكلية العسكرية التقنية تستقبل طلاب الدفعة الثامنة الجدد للعام الأكاديمي (2020 /2021م)

وسط إجراءات احترازية مشددة جراء جائحة (كوفيد ـ 19)

استقبلت الكلية العسكرية التقنية طلاب الدفعة الثامنة الجدد من حملة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي

(2019/ 2020م) وذلك بعدما اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية، تمهيدًا لبدء العام الأكاديمي بالكلية (2020/ 2021م).وقد نظَّمت الكلية العسكرية التقنية فعاليَّات الأسبوع التعريفي لطلاب الدفعة الجدد، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من أجل سلامة الطلاب والموظفين والعاملين باللجان المشاركة كارتداء الكمامات والقفازات، ووضع مسافات الأمان والتعقيم اللازم في جميع المواقع.

وقد بدأ الأسبوع التعريفي بعدد من الفعاليات الهادفة بتعريف الطلاب الجدد بالكلية، وما تتضمنه من مرافق متنوعة.

وبهذه المناسبة، هنَّأ المهندس حميد بن سعيد الهدابي ـ عميد الكلية العسكرية التقنية بالإنابة، في كلمته الطلاب على اختيارهم للكلية العسكرية التقنية؛ لمواصلة مسيرتهم التعليمية الجامعية فيها، مؤكدًا أن الكلية العسكرية التقنية توفِّر بيئة تعليمية متكاملة، ولديها كافة وسائل التعليم الحديثة، والبرامج المتطورة، وحلقات مُجهَّزة بالتجهيزات الفنية المختلفة؛ مما تُتيح للطالب التعلم والاستفادة، وإبراز ما لديه من مواهب ومهارات.

فيما أكد العقيد الركن جوي (مهندس) محمد بن عزيز السيابي ـ مساعد العميد للشؤون الأكاديمية ـ في كلمته بهذه المناسبة أيضًا ـ أنَّ الطلاب هم الاستثمار الحقيقي، والذين من أجلهم تتشاطر الجهود في الكلية العسكرية التقنية لإعداد وإخراج كوادر فنية مؤهله للانضمام والعمل بإتقان للجهات المنتسبين إليها.

كما ألقى العقيد الركن جوي حمد بن محمد الشكيلي ـ مدير الأنشطة العسكرية بالكلية كلمة أوضح فيها البرنامج العسكري المتبع خلال فترة دراسة الطلبة بالكلية وما يحتويه من تدريبات عسكرية وتمارين رياضية وزيارات ميدانية، إلى جانب المحاضرات في الإطار نفسه، حاثًّا الطلبة الجدد على أهمية الضبط والربط العسكريين والاهتمام بالجوانب الرياضية والتدريبية لما لها من أثر إيجابي في تنمية وصقل مهاراتهم العلمية والعملية.

وفي ختام اليوم الأول قام قسم القبول والتسجيل بتقديم محاضرة تعريفية عن الكلية وبعض السلوكيات والصعوبات التي قد تواجه الطالب والحلول المتبعة خلال فترة الدراسة بالكلية، وستستمر الفعاليات خلال هذا الأسبوع بمحاضرات عديدة في مختلف المجالات التي يُعنى بها الطالب، ومن ضمن هذه المحاضرات: محاضرة تعريفية عن البرنامج التأسيسي بقسم الدراسات العامة بالكلية، وأيضا محاضرة عن أهمية وحدة الإرشاد الطلابي في المراحل الجامعية للطالب، كما كانت هُناك عروض تعريفية عن النظام الأكاديمي بالكلية والارتباط بجامعة (بورتسموث)، وعن الجهات العسكرية والبرامج والتخصصات التي تقدمها، وأهمية التعليم التقني للكلية العسكرية التقنية، وعرض تعريفي عن كيفية استخدام الطالب لنظام بيئة التعلم الافتراضية والتعلم عن بُعد، ومركز مصادر التعلم.

يذكر أن الطلبة سيبدأون التدريب العسكري الإلزامي بعد إكمالهم للأسبوع التعريفي، وسيلتحقون بعدها بقسم الدراسات العامة حيث سيتم تعريفهم بوسائل التعلم عن بعد الذي ستنتهجه الكلية خلال الفصل الدراسي الأول إذ سيتم صرف حواسيب لجميع الطلاب.