وزير الداخلية يلتقي بالمحافظين ويؤكد على تعزيز المصلحة العامة للمجتمع المحلي والاستماع إلى المواطنين عقب أدائهم القسم

مسقط ـ العمانية: التقى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية صباح أمس بأصحاب السعادة المحافظين بحضور سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية وسعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي أمين عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية بديوان عام الوزارة. واستهل معالي السيد الوزير اللقاء بتهنئة أصحاب السعادة المحافظين على نيلهم الثقة السامية ومنحهم الصلاحيات لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم، مشيرًا إلى أن هذه الفترة من مسيرة النهضة المباركة تتطلب تضافر المزيد من الجهد والعمل للرقي بالمحافظات في مختلف المجالات. وحث معاليه المحافظين على العمل لتحقيق كل ما من شأنه أن يُعزز المصلحة العامة للمجتمع المحلي والاستماع إلى المواطنين ومقترحاتهم ورؤاهم الرامية للنهوض بمستوى المحافظات وتطورها مع الوقوف على متطلباتهم المحالة من مكاتب أصحاب السعادة الولاة وتذليل العقبات أمام إنجاز معاملاتهم بسهولة ويُسر، لافتًا معاليه إلى ضرورة الاستفادة المثلى للإمكانات والموارد المتاحة في المحافظة واستثمارها على الوجه الأكمل. وقد عبر المحافظون عن امتنانهم بالثقة السامية لهذا التكليف، مؤكدين أنهم سيبذلون جل جهدهم في تنمية المحافظات. واختتم معالي السيد وزير الداخلية اللقاء بالدعاء للمولى جلت قدرته بأن تنعم البلاد بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأدى قسم اليمين أمام معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أصحاب السعادة المحافظون رؤساء المجالس البلدية في المحافظات التابعة لوزارة الداخلية استنادًا إلى نص المادة (10) من قانون المجالس البلدية.

وقد أدى القسم أمام معاليه كلٌّ من:

ـ سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية وسعادة الشيخ سيف بن حمير بن محمد الشحي محافظ شمال الباطنة وسعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظ جنوب الباطنة وسعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية وسعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى وسعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة وسعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي محافظ شمال الشرقية وسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظ البريمي.