(التنمية الاجتماعية) تشهر مؤسسة النماء الخيرية

أصدرت معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإشهار (مؤسسة النماء الخيرية)، ويكون نطاق عملها الجغرافي في محافظات:(مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة).وتهدف (مؤسسة النماء الخيرية) إلى مساعدة الأسر والأفراد المعسرين داخل السلطنة، ومساعدة الطلبة المعوزين على إكمال دراستهم الجامعية، ومساهمتها في بناء المساكن الاجتماعية وصيانة المنازل للأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات الإنسانية في حالة الطوارئ كالأنواء المناخية والكوارث، إلى جانب تحقيق المساهمة الخيرية في أي أنشطة خيرية أخرى بعد أخذ الموافقات اللازمة عليها.

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