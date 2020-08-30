عقدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 صباح أمس بمبنى الوحدة بالخوير اجتماعًا تنسيقيًا مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وذلك بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري ـ رئيس الوحدة وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ـ رئيس الجامعة واللجان المرتبطة بالخطة التنفيذية للجامعة وفريق قطاع التعليم وسوق العمل والتشغيل من جانب الوحدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للجامعة وخطة مشروع الدمج التي خرج بها مختبر التعليم المنعقد في أكتوبر الماضي والذي توج بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم: (81/2020م) والقاضي بدمج الكلية التقنية العليا والكليات التقنية وكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق تحت مظلة جامعة حكومية واحدة، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة المسؤوليات والمهام للجان المرتبطة بمشروع الجامعة وتعيين فريق إدارة المشروع والاطلاع على مستجدات مؤشرات مشروع الدمج، بالإضافة إلى معالجة التحديات حسب مستجدات سير العمل المرفوعة من اللجان التنفيذية.

كما قام كل من معالي الدكتور رئيس الوحدة وسعادة الدكتور رئيس الجامعة بالتوقيع على الخطة التنفيذية لعملية الدمج والتي ستعمل على التأكد من سير العمل وفق مؤشرات أداء واضحة ستعمل الوحدة على متابعة تنفيذها وتذليل كافة التحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.

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كانت هذه تفاصيل خبر وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية توقعان خطة الدمج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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