غدا .. الشورى يناقش تقرير المواد محل التباين مع مجلس (الدولة) حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

مسقط ـ (الخليج 365):

يعقد مجلس الشورى غدا الثلاثاء جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023).

واوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس سيخصص جلسته لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال. كما سيناقش المجلس رؤية لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي المحال من الحكومة.

وأضاف سعادة الشيخ الأمين العام: بأن المجلس سوف يستعرض خلال الجلسة جملة من الردود الوزارية الواردة إليه على الأدوات الرقابية التي سبق وان تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الحالي ،مؤكدا بأن المجلس ماض في ممارسة أدواره وأعماله التشريعية والرقابية باستخدام مختلف الأدوات المتاحة له، وفقا لمتطلبات العمل التشريعي بالمجلس. وقد انجز خلال هذا الدور العديد من الأعمال والدراسات التي قامت اللجان الدائمة بتنفيذها على الرغم من الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

وحول آلية إحلال الأعضاء الجدد محل الأعضاء السابقين الذين نالوا الثقة السامية لجلالته ـ حفظه الله ـ، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس سيتعامل مع ذلك وفقا للمعطيات التي سترد اليه من وزارة الداخلية وهي الجهة المشرفة على الانتخابات ووفقا لإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس، حيث سيتم فور اكتمال تلك الإجراءات دعوة الأعضاء البدلاء لأداء القسم في جلسة اعتيادية علنية من جلسات المجلس تمهيدا لممارسة أدوارهم الشوروية.

كما سيتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة لانتخاب نائب لرئيس المجلس وفقا لما نصت عليه المادة 58 مكرر 12 من النظام الأساسي للدولة.