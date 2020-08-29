ينقل ـ من محمد بن سعيد العلوي:

شهدت مؤخرًا محافظة الظاهرة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة جرت على إثرها عدد من الأودية الغزيرة والشعاب المائية تركزت على رؤوس الجبال، وقد تدفقت تلك الأودية بغزارة وشربت الارض واخضرت واستبشر الناس والأهالي بهذه الامطار وجريان الاودية.

حيث شهدت بلدة الوقبة بولاية ينقل أمطارًا غزيرة لم تشهدها منذ سنوات سالت على إثرها عدد من الاودية التي تصب فيها بغزارة شديدة، حيث تدفقت أودية العرشي والمعيدان وبيحا والمسرة.

.وغيرها من الأودية الاخرى بغزارة فارتفعت مناسيب المياه الجوفية وجرت الافلاج بغزارة بعد أن كانت قد أوشكت على الجفاف وتفجرت العيون المائية التي تغذي الافلاج وتدفقت مياه الافلاج بغزارة، وقد تصدرت عين فلج المحدوث المشهد بعد تدفقت المياه بغزارة وظلت المياه متدفقة، كما ارتفعت مناسيب المياه في افلاج الوقبة وهي: فلج حيل بن عمران وحيل النجد والمحدوث وفلج المهيدنة والعاقول والحيل وفلج البيضاء.

حيث عادت هذه الافلاج فامتلأت السواقي والافلاج بالمياه واستبشر الأهالي والمزارعون بهذه النعمة لتعود الحياة من جديد لمزارع البلدة والقرى المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مناسيب الجوفية وجريان عدد من الأفلاج والعيون ببلدة الوقبة بينقل بعد أمطار الخير وجريان عدد من الأودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.