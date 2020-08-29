بمشاركة السلطنة .. مفوضات التدريب الدولي تناقش الخطة التنفيذية ولجان التطوع

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة في اللقاء العربي لمفوضات التدريب الدولي الذي نظمه الإقليم العربي للمرشدات بالتعاون مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بمشاركة المفوضات الدوليات من مختلف الدول العربية، عبر الاتصال المرئي.

بدأ اللقاء بجلسة قدمتها الدكتورة ليبيا الصبيغ رئيسة الإقليم العربي للمرشدات تطرقت فيها إلى التعريف بدور المفوضة الدولية والدور المتوقع منها وعدد جمعيات الإقليم العربي لغرب آسيا وشمال إفريقيا، كما تطرقت للمؤتمر الإقليمي العربي للمرشدات وأهداف الإقليم ومناقشة الخطة التنفيذية ولجان التطوع الخمس المتمثلة في الموارد والتمويل، والبرامج، والمناهج، والإعلام، والتدريب.

من جانبها قدمت علياء بنت عامر السعدية أخصائية علاقات دولية ممثلة السلطنة وكريستا رئيسة الفريق العالمي للجمعية العالمية للمرشدات جلسة بعنوان “أداة التقييم العالمية” تم التطرق فيها إلى التعريف بالمشروع وأهم عناصره والتعريف بالجمعية العالمية والموجهات من كل جمعية في الإقليم، واستعراض منجزات الجمعيات في المشروع، ومتطلبات إنجاز التقييم في المرحلة القادمة‬.

كما قدمت القائدة مريم بنت عبد الله الحاضرية ممثلة السلطنة ومسيرة التدريب الدولية جلسة بعنوان “المؤتمرات العربية الإقليمية” تطرقت خلالها إلى التعريف بالمؤتمر والأعضاء وأدوارهم وآلية انعقاد المؤتمر، وإجراءاته وآلية ترشيح رئيسة الإقليم العربي واختصاصات المؤتمر.

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