أهالي قرية بلدسيت والقرى المجاورة لها بالرستاق يناشدون الجهات المختصة برصف طريقهم .. تبلغ مسافته 18 كيلومترا

الرستاق ـ من منى بن منصور الخروصية:

ناشد أهالي قرية بلدسيت بوادي بني عوف بالرستاق والقرى المجاورة لها الجهات المختصة، مطالبين برصف المرحلة المتبقية من الطريق وهو طريق (وادي بني عوف ـ الحمراء) والتي تبلغ 18 كيلومترًا.

حيث أن الطريق يمر عبر مجرى وادي بن عوف وتتخلله سلاسل جبلية، ويعتبر طريق وعرًا وتنقطع الحركة فيه تمامًا أثناء نزول الأمطار وجريان الأودية والشعاب ويصعب الوصول إلى المستشفى أو المركز الصحي والتنقل إلى المدارس أو إلى الأسواق والمراكز التجارية لعملية التسوق، حيث أن عملية تمهيد الطريق وتسويته تحتاج إلى وقت وخاصة في ظل الظروف الحالية في عدم وجود شركات متعاقد معها للقيام بالمطلوب مما يضطر الأهالي للقيام بتسوية الطريق وفتحه لتلبية احتياجاتهم الضرورية اليومية، وما زال الطريق يشكل هاجسًا لدى الساكنين بتلك القرى إلى أن يتم الفرج ورصف الطريق ناهيك عما يتكبده الأهالي من صعوبات جمّة من خلال تطاير الغبار وتأثيره الصحي عليهم وعلى أفراد أسرهم، كما أن هذا الطريق يعتبر من المناطق السياحية الجميلة لما يتمتع به من التنوع البيئي والتضاريس المختلفة ويقصده الكثير من السياح من داخل السلطنة وخارجها ويعتبر منفذًا رئيسيًا إلى المنطقة الداخلية ويختصر المسافة وصولًا إلى ولاية الحمراء.

يُذكر أن (الخليج 365) أفردت تحقيقًا خاصًّا عن شكوى الأهالي ونشر بتاريخ ٧ /١ /٢٠١٨م وحصلت على رد من الوزارة:(أنها ستنظر في تنفيذه ضمن برامجها وخططها المستقبلية) وبالرغم من أن تلك الأحلام ما زالت تراود الأهالي إلا أنها باتت للأسف شبه مستحيلة في ظل التعثر الاقتصادي الذي يشهده العالم.

وما زال سيناريو الحوادث المميتة وتقطع الطريق فترة الأمطار فاقمت المشكلة ليلجأ سكان المنطقة إلى منصات التواصل الاجتماعي.

.آملين أن يصل صوتهم للجهات المختصة بعدما تعذر لهم المسؤولون عن وجود حل لمشكلتهم.