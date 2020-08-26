مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الاول للعام الأكاديمي (2020 / 2021م)

نتج عنه عرض 21048 مقعدا دراسيا

ـ عرض 92.2 % من المقاعد الدراسية و58.3 % نسبة الطلبة المقبولين من إجمالي المتقدمين الناجحين

ـ أحمد العزري لـ(الخليج 365): (492) طالبا وطالبة لم يقبلوا المقاعد التي عرضت عليهم، و31 أغسطس الجاري فتح خدمة (إساءة) ترتيب الاختيار

ـ استكمال الاجراءات (عن بُعد) تفاديا لانتشار فيروس كورونا ولتجنيب الطلبة مشقة التنقل

ـ فرصة ثانية للطلبة للتقدم على بعض المقاعد الدراسية التي شغرت بعد الفرز الأول

ـ لجنة محايدة من خارج الوزارة للتظلمات تدرس طلبات التظلم لـ(5) أيام

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي (2020/ 2021م)، وقد نتج عن الفرز عرض 21048 مقعدًا دراسيًا في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية، ويتوجب على الطلبة المعروض عليهم استكمال إجراءات تسجيلهم في المؤسسات المقبولين بها حسب الآلية التي حددتها المؤسسات، صرح بذلك احمد بن محمد العزري ـ المدير العام المساعد لمركز القبول الموحد.

وقال العزري في تصرح لـ(الخليج 365): اعتمد المركز وبالتنسيق مع هذه المؤسسات آلية استكمال الإجراءات (عن بُعد)، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وتنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي توصي بمنع التجمعات بالإضافة إلى التباعد الإجتماعي، حيث طبق المركز هذه الآلية لتجنيب الطلبة مشقة التنقل للوصول إلى المؤسسات المقبولين بها لاستكمال إجراءات تسجيلهم، كما كثف المركز التوعية عبر قنوات التواصل الإجتماعي والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى التواصل مع الطلبة المستهدفين من خلال الرسائل النصية القصيرة أو الإعلانات أو الأخبار المنشورة على الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد.

وأشار العزري الى أن أعداد المقاعد الدراسية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبعثات الخارجية بلغت 22817، تم عرض 92.2% من المقاعد الدراسية في الفرز الأول وبقيت بعض المقاعد غير المعروضة بسبب عدم توفر العدد الكافي من الطلبة المحققين للحد الأدنى من الشروط للالتحاق بها، وقد بلغت نسبة الطلبة المقبولين من إجمالي المتقدمين الناجحين 58.3 %، علماً بأن (492) طالبًا وطالبة لم يقبلوا المقاعد التي عرضت عليهم.

وحول ما تركزت عليه استفسارات الطلبة وأولياء امورهم اثناء مراجعتهم للوزارة قال المدير العام المساعد بمركز القبول الموحد: تركزت استفسارات الطلبة المراجعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول عدم قبولهم في الفرز الأول، ومدى فرص قبولهم في عمليات الفرز اللاحقة، موضحا اً بأن نظام القبول الموحد يتيح للطلبة إمكانية التعرف على نتائج فرز كل برنامج دراسي وآخر معدل تنافسي تم قبوله في ذلك البرنامج، دون حاجة الطالب أو ولي امره للقدوم لمقر الوزارة للاستفسار عن هذا الأمر.

وعن الفرز الثاني أوضح العزري: ان مدى إمكانية إجراءه مرتبط بتوفر المقاعد الشاغرة، وذكر على سبيل المثال مسبقاً 92.2 % من المقاعد تم عرضها على الطلبة منذ الفرز الأول. والمقاعد الشاغرة هي أغلبها بعثات داخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة للطلبة من فئة الضمان الإجتماعي والدخل المحدود، ولكن لا يوجد العدد الكافي من الطلبة من هاتتين الفئتين محققين للحد الأدنى من شروط البعثات المذكورة.

وبالنسبة للجنة التظلمات فقد أشار الى أن لجنة التظلمات هي لجنة تختص بالنظر في طلبات التظلم المقدمة من الطلبة الذين يعتقدون بأن المركز لم يكن منصفاً معهم، أو لأية أسباب أخرى أدت إلى عدم قيام أو التزام الطلبة بأي إجراء من الإجراءات الواجبة للتقدم إلى البرامج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي من خلال نظام القبول الموحد. مؤكدا بان أعضاء لجنة التظلمات هم محايدين من خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتستقبل اللجنة من خلال خدمة الكترونية مجهزة في موقع مركز القبول الموحد طلبات التظلم بعد مراحل التسجيل والفرز في النظام ولمدة خمسة أيام عمل بعد كل مرحلة. كما تتواصل اللجنة مباشرة مع الطلبة المتقدمين بقرارها على طلب التظلم، علماً بأن قرارت اللجنة نافذة ونهائية، وقال: إن المركز حدد يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الجاري موعدًا لفتح خدمة إساءة ترتيب الاختيار، وتعتبر هذه الخدمة فرصة ثانية للطلبة سواء الحاصلين على عروض في الفرز الأول أو غير المقبولين، للتقدم على بعض المقاعد الدراسية التي شغرت بعد الفرز الأول، ولم يتقدموا اليها مسبقًا أو أساءوا ترتيب خيارتهم، علمًا بأن هذه الخدمة محددة بضوابط معينة مثل توفر مقعد شاغر، وأن يكون المعدل التنافسي للطالب في البرنامج الذي يرغب بالتقدم اليه من خلال هذه الخدمة أعلى من آخر معدل تنافسي تم قبوله في ذلك البرنامج في الفرز الأول.

وأشار العزري الى أن المركز يقوم سنويًا وبالتنسيق مع المختصين من وزارة التربية والتعليم بتسليم كل طالب من طلبة الصف الثاني عشر سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، ونسخة مطبوعة من دليل الطالب، كما تتوفر نسخة الكترونية من الدليل في الموقع الإلكتروني للمركز، مشيدًا بدور أخصائيي وأخصائيات التوجيه المهني في إرشاد ونصح الطلبة حول اختيارات البرامج الدراسية وترتيبها في نظام القبول الموحد حسب الأولوية، موضحًا بأن عددًا من الطلبة لا يحسنون اختيار البرامج الدراسية لعدم قراءة الدليل قراءة متانية، على الرغم من كل الجهود التي تبذل لتعريف الطلبة.