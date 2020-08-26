«الحزمة السادسة» تبدأ نشاطها بعزيمة وآمال لتعويض ما تكبدته من خسائر فـي الفترة الماضية

- سباقات الهجن تنطلق بتطبيق الاشتراطات والمطاعم والمقاهي تستقبل مرتاديها و محلات الحلاقة تشهد إقبالا حذرا

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

■■ عادت أنشطة الحزمة السادسة (حزمة القلق) أمس إلى ممارسة نشاطها بعد توقف دام لعدة أشهر، وسط التزام واضح بالإجراءات والاشتراطات الصحية التي حددتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). ■■

وقد حرص أصحاب الانشطة التي تم الاعلان عن اعادة السماح باستئنافها وعودة نشاطها، على العودة بقوة ونشاط مصحوب بحذر والتزام، حيث يحاول اصحاب هذه الانشطة تعويض ما لحق بهم من خسائر خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على اهمية الالتزام بكافة الشروط التي تم تحديدها.

وتمثلت انشطة الحزمة السادسة في استئناف سباقات الهجن العربية بدون جمهور والالتزام بالاشتراطات والاجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض، وفتح قاعات الاجتماعات في المنشآت الفندقية والالتزام بالاشتراطات والاجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض، وفتح المطاعم والمقاهي العامة، بما فيها المطاعم الساحية والعالمية والمعلن عنها في الحزمة السابقة والسماح بتقديم كافة خدماتها ما عدا تقديم الشيشة وفتح صالات اللياقة البدنية ومحلات الحلاقة ومحلات العناية الشخصية الرجالية، ومراكز التجميل ومحلات تصفيف الشعر النسائية، والتجميل بالليزر في صالونات التجميل والدراجات المائية والشاطئية وتأجير وبيع مستلزمات الافراح وعيادات الطب التقليدي (الشعبي).

سباقات الهجن

منذ الصباح الباكر استأنف المضمرون ومُلاك الهجن اقامة السباقات، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها، حيث شهد عدد من الميادين سباقات تجريبية لرفع مستوى اللياقة لدى الهجن والاستعداد للسباقات الكبيرة، وقد أعلن الاتحاد العماني لسباقات الهجن لكافة مُلاك ومضمري الهجن قائمة بالضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية لمضماير وميادين الهجن، والتي نصت على فتح ميادين السباقات لاقامة السباقات بدون حضور جماهير، مع ضرورة لبس الجميع للكمامات، وقد حدد الاتحاد ثلاثة أشخاص يسمح لهم فقط بركوب السيارة الواحدة بدون اصطحاب الاطفال، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وابقاء مسافة امنة بين الجميع، وضرورة التقيد بمسافة لا تقل عن مترين اثناء الانتظار في المضمار، وتقنين عدد الافراد والعاملين الى اقل قدر ممكن وللحاجة الماسة فقط، مع منع تجمع الافراد عند نقطة البداية والنهاية، اضافة الى ضرورة ان يكون دخول الهجن من بوابة الانطلاق بشكل منظم.

وقد أبدى ملاك ومضمرو الهجن ارتياحهم لعودة السباقات مؤكدين على الالتزام بالشروط الصحية حفاظا على سلامة الجميع.

قاعات المنشآت الفندقية

بدورها أعادت المنشآت الفندقية فتح قاعات الاجتماعات، استعدادًا لبدء نشاطها واستقبال مواعيد وحجوزات القاعات، حيث ينتظر اصحاب المنشآت الفندقية عودة النشاط الفندقي، والذي يتمثل في حجز قاعات الاجتماعات التي تعتبر واحدة من ابرز المرافق الفندقية، حيث تم تجهيز القاعات بما يلزم من مواد تعقيم ولافتات تبين الشروط الواجب اتباعها من الاشخاص اثناء تواجدهم بهذه القاعات.

المطاعم والمقاهي العامة

إضافة الى المطاعم السياحية والعالمية التي أعلن عنها في الحزمة الخامسة عادت المطاعم والمقاهي العامة بتقديم خدماتها باستثناء (تقديم الشيشة)، حيث عاد رواد المقاهي والمطاعم الى ارتياد هذه الامكان بعد توقفها عن استقبال الزبائن الا للطلبات الخارجية خلال الفترة الماضية.

وقد عاد الجميع الى فتح المقاهي والمطاعم بما فيهم عدد من الشباب العمانيين الذين يديرون عددا من المقاهي والمطاعم ذات الفئات المختلفة في التصنيف، حيث أكد عدد من أصحاب هذه المطاعم والمقاهي بدء عودة الزبائن لارتياد المطاعم والمقاهي والاستمتاع بالجلوس وتناول الاطعمة والمشروبات التي يرغبون بها، مع التأكيد على توافر كافة انواع المعقمات و تطبيق لبس الكمامات والتباعد والالتزام بكافة الشروط المنصوص عليها لتجنب نقل العدوى بالفيروس.

صالات اللياقة البدنية

كما عادت صالات اللياقة البدنية وفتحت أبوابها للمنتسبين اليها، وسط تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في التباعد وعدم التجمع او الاختلاط بين الاشخاص، مع وضع لافتات ارشادية حول الطرق الصحية التي يجب اتباعها اثناء ممارسة انواع الرياضة البدنية في الصالات، وتوفير المواد الخاصة بالتعقيم للأشخاص وكذلك للمعدات والآلات الرياضية، حيث حرص القائمون على صالات اللياقة البدنية على توجيه الرياضيين المتواجدين بالصالات بضرورة تعقيم الآلات الرياضية قبل البدء في استخدامها.

محلات الحلاقة

وشهدت محلات الحلاقة اقبالًا كبيرًا منذ الصباح الباكر، ولكن هذا الاقبال صاحبه حذر شديد من قبل الزبائن وأصحاب محلات الحلاقة، حيث يدخل الشخص إلى محل الحلاقة وهو يرتدي الكمامة، ويجد أمامه الحلاق أيضًا يرتدي الكمامة والقفازات الخاصة بالكفين، حيث يتم رش المقعد بالمعقم قبل جلوس الزبون، ثم تتم عملية الحلاقة بموس يستخدم لمرة واحدة فقط، وبعد الانتهاء من الحلاقة يقوم الزبون قبل المغادرة بتعقيم يديه بالمعقمات وغسلها بالماء والصابون.

العناية الشخصية الرجالية

كما فتحت محلات العناية الشخصية الرجالية أبوابها امام زبائنها لبدء العمل من جديد، حيث التزمت هذه المحلات بما يتطلب من اجراءات وشروط صحية تساهم في منع نقل العدوى وانتشار الفيروس.

مراكز التجميل وتصفيف الشعر النسائية

وبدأت مراكز التجميل ومحلات تصفيف الشعر النسائية تجهيز محلاتها لبدء استقبال الزبائن من النساء، حيث تتطلب هذه المراكز استعدادًا اكبر لاستقبال الزبائن وتجهيز المواد المستخدمة في التجميل والمعدات الخاصة بالنساء، إضافة الى وضع الارشادات التي يجب التقيد بها من قبل العاملات بهذه المراكز والمحلات أو الزائرات.

التجميل بالليزر في صالونات التجميل

كما بدأت محلات التجميل بالليزر وصالونات التجميل عملها، وعودة المختصين الى لممارسة عملهم، وفق الضوابط التي تم تحديدها والخاصة بالاشتراطات الصحية والوقائية.

الدراجات المائية والشاطئية

كما سمح بمعاودة نشاط الدراجات المائية والشاطئية ليستمتع محبو هذه الرياضة بممارسة نشاطهم على الشواطئ مع ضرورة التقيد بكل الاجراءات الاحترازية، كذلك عادت محلات تأجير وبيع مستلزمات الافراح وعيادات الطب التقليدي (الشعبي)، لممارسة نشاطها وتقديم خدماتها، مع اتباع أساليب الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الوقائية التي تمنع انتقال أو انتشار الفيروس .

وقد صاحب عودة هذه الأنشطة التزام من الجميع، مع ترقب المجتمع عودة بقية المرافق إلى الفتح في قادم الايام.