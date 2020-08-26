11 سبتمبر القادم موعدا لظهور نتائج المقبولين

أعلن مركز القبول الموحد عن الجدول المُعدل لمواعيد التسجيل والقبول لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي للعام الأكاديمي (2020/ 2021م).

حيث تقرر إجراء الاختبارات التخصصية لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي خلال الفترة من 27 إلى 29 من أغسطس الجاري، وأُرسلت رسائل نصية لجميع المُرشحين بتفاصيل موعد ومكان إجراء الاختبار التخصصي، علمًا بأن بتاريخ 11 سبتمبر القادم سيُعلن عن نتائج المتقدمين المقبولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن مواعيد إجراء الاختبارات التخصصية لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.