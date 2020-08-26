(الصحة) تنظم دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي حول تطوير الذات وإدارة الازمات

نظم قسم خدمات التأهيل الطبي بالمديرية العامة للرعاية الطبية التخصصة بوزارة الصحة أمس دورة تدريبية بعنوان:(تطوير الذات وإدراة الأزمات) لرؤساء ومشرفي أقسام التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية التابعة للوزارة، وفي مستشفى جامعة السلطان قابوس ومستشفى قوات المسلحة ومستشفى الشرطة ومركز الطب الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التنمية الاجتماعية وذلك عن عبر الاتصال (المرئي).

وقد ألقى الدكتور كاظم بن جعفر بن سليمان ـ مدير عام المديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة كلمة عبر الاتصال المرئي رحب فيها بالمشاركين في الدورة من مختلف المؤسسات الحكومية، مقدّرًا ومثمنًا مبادرتهم الطيبة بالمشاركة فيها، وتطرق الدكتور كاظم في كلمته الى تأثير جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) على مختلف دول العالم حاليًا وعلى القطاعات الصحية على وجه الخصوص، كذلك أشار الى عملية تأثير التباعد الجسدي والمجتمعي على أفراد المجتمع خلال فترة الجائحة، مشيرًا إلى أهمية إقامة هذه الدورة والتي ذكر أن برامجها تعنى حول التخلص من الضغط النفسي الذي أثر على الكادر الطبي والطبي المساعد خلال تأديتهم للعمل.

وقد تم خلال الدورة التي استمرت يومًا واحدًا استخدام العرض المرئي من خلال استضافة مدرب دولي معتمد من الهند، متخصص في التنمية البشرية، وذلك عبر تطبيق برنامج زووم (باللغة الانجليزية).

يُذكر أن الدورة التدريبية تنفذ لأول مرة، وشهدت مشاركة 96 موظفًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وهدفت الى التعرف على أساليب التخلص من ضغط العمل، وإلى تطوير استراتيجيات تحفيز العاملين في القطاع الصحي والى إدارة الأزمات وطرق التعامل مع المتغيرات التي تحدت تحت مختلف الظروف.