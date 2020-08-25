نائب محافظ ظفار يلتقي مسؤولي لجان التوفيق والمصالحة بالمحافظة

مسقط ـ العمانية: التقى سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار أمس مسؤولي لجان التوفيق والمصالحة بمحافظة ظفار وذلك للوقوف والاطلاع ومتابعة سير عمل اللجان بعد صدور المرسوم السلطاني رقم:(88/ 2020م).تطرق الاجتماع إلى اختصاصات اللجان في تسوية النزاعات المدنية والتجارية وما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية عن طريق الصلح بين أطراف النزاع ودور اللجان في تسوية الخلافات بالطرق الودية وروابط المودة والألفة بين أفراد المجتمع النابع من النهج الإسلامي القويم وتسخير كل الامكانيات للمحافظة على العلاقات العائلية والاجتماعية وثقافة الحوار.

كما أشار سعادته إلى الجهود التي بذلت وتبذل والدور الملموس في عمل إجراءات الصلح بين الخصوم والاتفاق في جميع المسائل المنصوص عليها في القانون لتسوية أي نزاع في كافة مسائل الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية المتعلقة بالأموال والتجارة.

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