فتح الحزمة السادسة من الأنشطة الرياضية والتجارية والصناعية

بينها استئناف سباقات الهجن وعيادات الطب التقليدي كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

بناء على موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19 ) أعلن أمس عن فتح الحزمة السادسة من الانشطة التجارية والصناعية ابتداء من (اليوم) الاربعاء. حيث تقرر استئناف سباقات الهجن العربية بدون جمهور والالتزام بالاشتراطات والإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض، كما قررت اللجنة فتح قاعات الاجتماعات في المنشآت الفندقية و الالتزام بالاشتراطات والاجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض .

كما تقرر ضمن الحزمة السادسة فتح المطاعم والمقاهي العامة، بما فيها المطاعم السياحية والعالمية والمعلن عنها في الحزمة السابقة والسماح بتقديم كافة خدماتها ما عدا تقديم الشيشة والالتزام بالاشتراطات والاجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض .

كما يفتتح ضمن الحزمة صالات اللياقة البدنية و محلات الحلاقة ومحلات العناية الشخصية الرجالية، ومراكز التجميل ومحلات تصفيف الشعر النسائية، و التجميل بالليزر في صالونات التجميل والدراجات المائية والشاطئية و تأجير وبيع مستلزمات الأفراح وعيادات الطب التقليدي (الشعبي).

تأتي هذه الإجراءات ضمن المسار التدريجي الذي انتهجته السلطنة ممثلة في اللجنة العليا لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الانشطة بشكل تدريجي والالتزام بالاجراءات الاحترازية .

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