المستشفى السلطاني يكرم الكوادر الصحية والإدارية المجيدة خلال جائحة كورونا

احتفل المستشفى السلطاني ممثلاً بلجنة الرعاية العمالية أمس الأول بتكريم الكوادر الصحية والإدارية المجيدة خلال جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) العاملة بالمستشفى السلطاني والمراكز التخصصية التابعة له، بحضور الدكتور قاسم بن أحمد السالمي ـ مدير عام المستشفى السلطاني وبمشاركة مختلف الفئات الصحية والإدارية العاملة بالمستشفى السلطاني، وذلك في قاعة المؤتمرات الرئيسية بالمستشفى.

أستهل الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتورة الدكتورة ناهد جابر ـ إستشارية طب المراهقين واليافعين بالمستشفى السلطاني، رحبت من خلاها براعي المناسبة وكافة الحضور، وقالت: يشرفنا بأن نجتمع سويًّا لتكريم الكوادر الصحية والإدارية بالمستشفى والتي ساهمت بشكل فعال في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى المرقدين الذين يعانون من كورونا (كوفيد ـ 19)، وذلك بكل كفاءة واقتدار ومعرّضين أنفسهم لخطر الإصابة بهذا المرض ولكن الواجب الوطني والإنساني حتّم عليهم بذل خبراتهم وطاقاتهم في سبيل رعاية هؤلاء المرضى.

وصرح الدكتور قاسم بن أحمد السالمي ـ مدير عام المستشفى السلطاني قائلًا: نود أن نعرب عن إشادتنا بكافة الكوادر العاملة بالمستشفى والمراكز التخصصية التابعة له وذلك نظير جهودهم الجليلة في رعاية المرضى (كوفيد ـ 19)، حيث رسموا أفضل صور العطاء والإيثار والإخلاص لرسالة الطب النبيلة، وما زالوا مستمرين في تقديم أروع الأمثلة في الكفاءة والتضحية عند تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأشار السالمي الى أن جهودهم هي محط تقدير المجتمع وذلك لقاء أدواركم الإنسانية التي تقومون بها في سبيل خدمة المرضى بكل تفاني وكفاءة فائقة.

وفي ختام الحفل قام الدكتور قاسم السالمي بتوزيع الشهادات التقديرية على الكوادر الصحية والإدارية المجيدة خلال جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) العاملة بالمستشفى السلطاني والمراكز التخصصية التابعة له.