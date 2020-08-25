مسقط ـ (الخليج 365):

أعلنت الجمعية العمانية لذوي الاعاقة السمعية عن جمع واستقبال التبرعات عبر حسابها الرسمي التابع لبنك مسقط، حيث ستخصص الجمعية المبالغ التي سيتم جمعها لتوفير المعينات السمعية للأطفال وطلاب المدارس والكليات وكبار السن والاشخاص ضعاف السمع.

كما أنها تسعى من خلال جمع هذه التبرعات الى تدريب الفئة المستهدفة على النطق والتخاطب، والتدريب على القراءة والكتابة باللغتين العربية والانجليزية للارتقاء بمستواهم الدراسي، كما تهدف الجمعية الى نشر الوعي الثقافي والديني بين الفئة المستهدفة.

وتسعى الجمعية العمانية لذوي الاعاقة السمعية بشكل متواصل الى إقامة برامج تأهيل وتدريب ودعم لذوي الاعاقة السمعية وضعاف السمع وذلك لبث مزيد من الروح المعنوية لدى هذه الفئات من المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية العمانية لذوي الاعاقة السمعية تفتح باب استقبال التبرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.