رئيس المحكمة العليا يصدر قرارين بتسمية رؤساء محاكم الاستئناف وإلحاق عدد من القضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

استعدادا لبدء العام القضائي فـي الأول من أكتوبر القادم

أصدر فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قرارين بشأن أصحاب الفضيلة القضاة، حيث قضى القرار الأول بتسمية أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، ونص على تسمية فضيلة القاضي سـعيــد بـن سالـم الجـابـري رئيسًا لمحكمة الاستئناف بـإبـــراء، وفضيلة إبـراهيـم بن عبـدالله البـوســعيـدي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بالمـضــيـبي، وفضيلة الدكتور حـمــد بن خـمـيــس الجـهــوري رئيسًا لمحكمة الاستئناف بـالــبـريمي، وفضيلة القاضي أحـمـد بـن ناصـر الخــروصـي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بالـســيـب، وفضيلة القاضي عـبـدالــرحمن بن عـبـد الــستار الـكـمـالـي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمـســنــدم، وفضيلة الدكتور مــحـمــد بـن ســـيـف الــســعـــدي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمـــسـقــط، وفضيلة الدكتور هـلال بـن ناصـر الــســيــابـي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بـــنــــزوى، وفضيلة الدكتور ســـعـيـد بـن مـصـبـح الــغــريبـي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بـصـحـار، وفضيلة القاضي نـاصــر بن راشد المـشـيـفـري رئيسًا لمحكمة الاستئناف بالرستاق، وفضيلة القاضي مـــوســى بن ســـالــم الــفـــارســي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بـــصور، وفضيلة الدكتور عـبدالله بن محـــمـــد الــنــوفــلـي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بــعـبـري، وفضيلة الدكتور أحــمـــد بن ســلـيمـان البـوصـافي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بـصـــلالـــة.

فيما قضى القرار الثاني بإلحاق أصحاب الفضيلة القضاة في محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، أولاً ـ محكمة الاستئناف بمسقط، حيث نص القرار على إلحاق كلٍّ من: فضيلة القاضي بــــــدر بـن مـحـــسـن الـــراشـــدي، وفضيلة القاضي ســـلطــان بن ســـليمـان الــراشـــدي، وفضيلة القاضي ســلـيـمــان بن مـنـصـــور العنـقــــودي، وفضيلة القاضي عـيـســـى بـن ســـلطـان الشـــبـيـبــي، وفضيلة الدكتور ثــانـي بـن ســـالـم الـعـــامـــري، وفضيلة القاضي يحـــيـى بـن صـــالح الــبــوســعــيــدي، وفضيلة القاضي أحــــمــــد بـن خــــالـــد الـبطــاشــــــي، وفضيلة القاضي مــحـمـد بـن ســالـم دحـمـان ســليمــان النهـدي، وفضيلة القاضي ســــعــيـــد بـن ســـالــم الغسـينــــي، وفضيلة القاضي الدكتور مـــوســى بـن ســـالــم العـزري، وفضيلة القاضي بــــدر بـن خــمـيــس بـن الــيــزيـــــدي، وفضيلة القاضي مــــازن بــن ســـعــــود الــمعـشـــري، وفضيلة القاضي حـــمـــود بـن مـحــمــد الــســيــابـــي، وفضيلة القاضي خـــــالـــــد بـن ســلـطــان الـحـجـري، وفضيلة القاضي عـــزان بـن ســـعــيـد الـــعــــامـــري، وفضيلة القاضي نــبــهــان بـن راشــــــد الــصـلــتـــي، وفضيلة القاضي حــــمــــد بـن ســـلـيـمـان الــوهـيـبـي، وفضيلة القاضي جــعــفــر مــحــمــد خـــضــيــــر الــعــيـــدانــــــي، وفضيلة القاضي عــبــدالـــبـــــاري حـــــمــــيـــــد مــــــجـــيــــــد، وفضيلة القاضي عـبــد الـلـطــيــف بن حـــسـونــة الجمـالــــي، وفضيلة القاضي مـــخــتــــار الـــجـلـــولــــي بـن الحــســـني هـــانـي، وفضيلة الدكتور الأسـعـد بن الحـــبـيــب شـــنــــوفـــــــي، وفضيلة القاضي خالد بن بــلـقـاســـــم الــمـبــروك، وفضيلة القاضي صالـح بــــن أحمــد بورقو، وفضيلة الدكتور مـحمـد محـمـد واصـل، وفضيلة القاضي عـبـدالـــكـــريـــم بــن الـــطـــاهــر غــــــابــــة، وفضيلة القاضي ثامـر بـن الـهـادي الأجـنـف، وفضيلة القاضي أحـمـد شـــعـــبــــان مــحــمـــد الــنــــشار، وفضيلة القاضي تامـر عـــلــي محـــمـد الـحوام، وفضيلة القاضي عبـدالـكريم بــن إبـراهيم الســوكـنــي، وفضيلة القاضي طــارق صــفـي الـــديــن إســـمــــاعــيــل خـلـيـــل، وفضيلة القاضي رشدي مـــحــمــد عـلــي قاسـم، وفضيلة القاضي صلاح الديـن عـلـي العائـدي، وفضيلة القاضي محـمـد بــن عــبـد الله دعـوثـي.

ثانيًا ـ محكمة الاستئناف بصحار: فضيلة القاضي خـمـيــس بـن سعـيـد الـغــافـــري، وفضيلة القاضي جـــمــعـــة بن ســلـيـمــان الــغـــريبــي، وفضيلة القاضي عـبـدالله بن عــــامــــر الـــعـــامــري، فضيلة القاضي عـبـدالله بـن مــحـمــد الـحاتـمـي، وفضيلة القاضي حــمـــد بن ســلـيـمـــان الــبـــلـــــوشي، وفضيلة القاضي أســــــامـــــة عــبــدالعــــزيــــز عـبـدالله شدو، وفضيلة القاضي أســـــامـــة عــــلــي ســـليـمـان حــــاج بــابكــر، وفضيلة القاضي الأمـــــيـــــــن مـــحــمــــد مـــــوســــى مــــحــمــــد، وفضيلة القاضي الـــمــعـــــز بـن عــبــدالـــرزاق الـــــــرصاع، وفضيلة القاضي عـبـدالـــرحــيـم أحــمـــد بــابــكــر فـــضــل، وفضيلة القاضي المـعـز بـــن سالم غـديـرة، وفضيلة القاضي مـحــمـد بــن بــلــقــــاســم الــمــطــيـــري، وفضيلة القاضي لطـفـي بـن حامـد رويـــــس.

ثالثاً ـ محكمة الاستئناف بنزوى: فضيلة القاضي حـمـد بـن ســـعـيــد التوبـــي، وفضيلة القاضي سـعـيــد بـن عــبـدالله الحـــوســـنـي، وفضيلة القاضي مــحـمــد بـن عـــلـي الــــشـــعــيــلـي، وفضيلة القاضي أحمـد بـن إبـراهـيـم مــبـــروك حـــشـــاد.

رابعًا ـ محكمة الاستئناف بصلالة: فضيلة القاضي عــــامــــر بـن مســلـــم الــعـمــري، وفضيلة الدكتور ســالـم بن سـعـيـد الكـثـيـري، وفضيلة القاضي أحــمـــد الســـعــيــد مــحــمــد الــكـفراوي، وفضيلة القاضي عــلــي الــصالـح بــن محمـد عدونـي، وفضيلة الدكتور محـمد خـلـيــفــة حامد خلـــيــفــة.

خامسًا ـ محكمة الاستئناف بإبراء: فضيلة الدكتور مـــاجــد بـن هـــــلال الحــجــري، وفضيلة القاضي حــــمـــود بن خـــلـفــان الــراشـــدي، وفضيلة القاضي صــالـح بن مـنصــور الـصارمي، وفضيلة القاضي عـمــــر سـلــيـمـــان عـباس حامـــــــد.

سادسًا ـ محكمة الاستئناف بعبري: فضيلة القاضي إبــــراهـيـم بن يـحـيـى آل ثـــانــي، وفضيلة القاضي أحـمـد بن عـبدالله الــجابري، وفضيلة القاضي مــحـمــد بـن ســــالــم الــكـلــبـانـي، وفضيلة القاضي الــحــســــــيــن بن الـــعـــــروســـــي بــــــوعـبد الله.

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سابعًا ـ محكمة الاستئناف بالسيب: فضيلة القاضي عـبــدالله بـن عــلـــي الهـــــنـــــائـــي، وفضيلة الدكتور حـــســــن بن خـــلــف الريـامــي، وفضيلة الدكتور مــحـمـد بن هـــــلال المـــعــــولــي، وفضيلة الدكتور هـــلال بـن مــحـمـد الـــراشــدي، وفضيلة القاضي عـبــدالله بن نـــاصـــر الـنـعــمــانـــي، وفضيلة القاضي هـــــشــــــام بـن عـبـيـد الـعـبـــــري، وفضيلة القاضي عـلي بـن مـــحــمــد الـــــعـــــدوي، وفضيلة القاضي يــحــيــى بن ســـعـــــود الـــرمـــضــانــي، وفضيلة الدكتور بـــــدر بـن عـبـدالله الـرحـبـي، وفضيلة القاضي مــــحـــمــد تــــوفـيـــق بـن حــــســــن يــــوســـــفــي، وفضيلة القاضي تــــــــوفـــــيـــق حـــــــســـــــن مـــحـــمـــد الــنـــــور، وفضيلة القاضي الـــــحـــســـــــومـــــي بــن عـــمـــر زمــــــــــــوري، وفضيلة القاضي ولـــــــــيــــــــد بـــن عــــلـــــي رحـــــــــمـــــــونـــــــي.

ثامنًا ـ محكمة الاستئناف بالرستاق: فضيلة القاضي ســـلــيــمـان بـن نـــــاصــر النــاعبي، وفضيلة القاضي غــــالب بـن نــــاصـر الحـــراصــــي، وفضيلة الدكتور خــلـفــان بـن عـبـدالله الـســيابــي، وفضيلة القاضي بـــوبـكــــر بــن الــمـنـصــف الـطـــرابــلــســــي، وفضيلة القاضي تــــــوفـــــيــــق بــن الـــــــــهـــــــــادي الـــــهـــمــــامــي.

تاسعًا ـ محكمة الاستئناف بصور: فضيلة القاضي عـــمــر بـن عـبـدالله الـــــبـــهـــلانـــــي، وفضيلة القاضي ســلـيـمـان بــن مـبــــروك الــرواحـي.

عاشرًا ـ محكمة الاستئناف بالمضيبي: فضيلة القاضي مـــحـمــد بـن عــلـــــي الســــعــــدي، وفضيلة القاضي ســـعـــيـد بـن ســــالــم الحـــارثــــي، وفضيلة القاضي عــــبــــدالـــمـنـــعــــم عــــطــيــــة بـــــخــــيـــــت، وفضيلة القاضي الــتـــهـــــــــامـــــي بـــن المــــخــتـــــار حـــــافـــــــي.

حادي عشر ـ محكمة الاستئناف بالبريمي: فضيلة القاضي مــــالـك بـن حــمـيــد الـبــحــــــري، وفضيلة الدكتور مـــعـــاذ إبـراهــيـم ابــكـر إســمـاعــيــل.

ثاني عشر ـ محكمة الاستئناف بمسندم: فضيلة القاضي عــــمـــــــران بــن عـــــثــــمــان بـيـة الـــشــــــطـــــي، وفضيلة القاضي عـبــدالســـتــار عـبـدالله عــــوض الــكريـم.

أما فيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية فجاء الالحاق بها كالتالي:(محكمة مسقط) كلٌّ من: فضيلة القاضي نــــاصـــر بـن ســيــف الـحـــارثـــي، وفضيلة القاضي مـحـمــــود بـن حــمـــود الــعـــزري، وفضيلة القاضي أحـــــمــــد بـن عـلـي الـخـــروصـــي، وفضيلة الدكتور محـــــســن بن عــامــر الحـــجــري، وفضيلة الدكتور يــوســف بـن ســـالــم الـفـلـيـتـي، وفضيلة القاضي إبــراهـيـم بـن ســـعـيـــد المـعـــولـــي، وفضيلة القاضي مــــحـمـــد بـن عـبـدالله الـــــرواس، وفضيلة القاضي خـــالـــد بـن ســالـــم الــفـــارسـي، وفضيلة القاضي ســلـيـمـان بـن ســالـم الخــروصـي، وفضيلة القاضي ســـيـــف بـن عـبـدالله الــحـــوســنـي، وفضيلة القاضي أحـــــمــــد بـن ســعـيــد الـبـلــوشـــي، وفضيلة القاضي هـيـثـم بـن عـبـدالله الـــرواحـــــي، وفضيلة الدكتور سـلـطـان بـن نــاصــر البـلـوشـي، وفضيلة القاضي ســـالـــم بـن عــلــي الـمــشـــايـخـي، وفضيلة القاضي خــــالـــــد بـن حــــمـــد الحـضـرمــي، وفضيلة القاضي بـــــــدر بـن مـــهــنـــا الخــروصـــي، وفضيلة القاضي عـــــوض بن محــمـد الشـحـري، وفضيلة القاضي صـــــادق بـن عـــلــي الــعــجــمـــي، وفضيلة القاضي ســـالـــم بـن مـــبــارك الـحـــســنـي، وفضيلة القاضي هــيـثـم بـن فــــاضـــل الـشـقـصــي، وفضيلة القاضي عـبد العــزيـز بـن خـلـيفة المـنــذري، وفضيلة القاضي الحـــــــســـــن بـن عـلـي المـــرهـــــون، وفضيلة القاضي خــــالــــد بـن ســـالــم الــراســبـي، وفضيلة القاضي مــــحــمـــد بـن ســــعــيـــد الـــهـنـــائـــي، وفضيلة القاضي فــيــصـــل بــن حـمــد الـبـكـري، وفضيلة القاضي أحــمــد بن ســـالـــم الـجـهـــوري، و(محكمة السيب): فضيلة القاضي عـبـدالله بـن خـلــفــان الــــرواحـــي، وفضيلة القاضي يـــوســف بـن ســعـيـد الـــراشـــــدي، وفضيلة الدكتور سـعـيـد بـن مـحـمـد البـوسـعيدي، وفضيلة القاضي ســلــيـمـــان بـن مـحـمــد الســـيابــي، وفضيلة القاضي بـــدر بـن ســعـيــد الــبــوسـعـيـــدي، وفضيلة الدكتور بــــــدر بـن يـــاســـر المحــروقـي، وفضيلة القاضي يــوســف بـن ســعـيــد الــحــديــدي، وفضيلة القاضي مــــحـمــــد بـن عـــلــي الــــربـيـعــي، وفضيلة القاضي راشــــد بـن ســـعـيـــد المـقـبــالــي، وفضيلة القاضي أحــــمـــد بـن حــمــد الـبــوسـعـيــدي، وفضيلة القاضي بـــــدر بـن ســـيــف الـــراجــحــي، وفضيلة القاضي مــــحـــمـــد بـن عــلــي الــحـــارثـــي، وفضيلة القاضي ســـلـيـمـــان بـن عـلـي الخــروصـــي، وفضيلة القاضي أحــمــد بـن مــحـمــد الــفــــارســـي، وفضيلة القاضي عـــلــي بـن عـبـدالله الــمـــنــــذري، وفضيلة القاضي الـخـطــاب بـن مـحـمــد الخـروصي، وفضيلة القاضي ســـيـــف بـن ســــعــــود الــــنـــاعـبــي، وفضيلة القاضي فــيــصــــل بـن ســعـيـــد الحــمـــدانـي، وفضيلة القاضي الـيـقـظـــان بـن عـبدالله الـشــبـيـبـي، وفضيلة القاضي بــــــــدر بـن ســــعــيــد الحــــوســــنــي، وفضيلة القاضي مــهــنـــد بـن ســـيــف الــعــامــري، وفضيلة القاضي الـــــــــطــــــــيـــــــب عـــــبـــــدالله دشـــــــــيـــــــــــن، و(محكمة العامرات): فضيلة القاضي ســـعـيــد بـن خمـيـس أمبــوســعـيـدي، وفضيلة القاضي ســـالــم بـن نـــاصـــر الــــعـــوفـــــي، وفضيلة القاضي أحــــمــــد بـن عــلــي الــــراشــــدي، وفضيلة القاضي أحــــمـــد بـن ســعـيــد الـــرواحـــي، و(محكمة قريات): فضيلة القاضي حـــمـيـــد بـن ســـــالــم الــهـنــائــي، و(محكمة بركاء): فضيلة القاضي ســـلــيـمــان بـن ســيـف الـنـبـهـــاني، وفضيلة القاضي أحــــــمـــــد بـن ســعــيــد الحـــوسـنـي، وفضيلة الدكتور أيــمــن بـن مــــحــمـــد الـبـلــوشـي، وفضيلة القاضي هــــــــلال بـن عـبـدالله الــجـــرادي، و(محكمة نخل): فضيلة القاضي إســماعـيـل بـن يـوســف الــعــــزري، و(محكمة وادي المعاول): فضيلة القاضي عـــثــمــان بـن نـــــاصــــر الـعــوفــي، و(محكمة الرستاق): يـحـيـى بـن ســـالـــم الخـــروصـــي، وفضيلة القاضي نــــصــــر بـن ســعـيــد الــــعـــامــري، وفضيلة القاضي ســيــف بـن ســـلـطـــان الـبــحـــري، وفضيلة القاضي أحــــمـــد بن ســـويــــد الــحـــامــــدي، و(محكمة المصنعة): فضيلة القاضي ســـــامـــي بـن أحـــمـــد الســعــدي، و(محكمة السويق): فضيلة القاضي مـــبــارك بن ســعـيــد الهـــاشــمي، وفضيلة القاضي طــالـــب بـن ســيــف الـبـوســعـيدي، وفضيلة القاضي مــــحــمـــد بـن عـبـدالله الــــبـــــادي، وفضيلة القاضي مـحــمــد بـن ســـالـــم الــهــنــــائـي، و(محكمة الخابورة): فضيلة القاضي مـــحــمــد بـن نـــاصــــر الـــعـــوفــــي، وفضيلة القاضي خــمــيـس بـن مــحـمــد الـمـقـبــالــي، و(محكمة صحم): فضيلة القاضي راشـــــد بـن مـــحــمــد المـقـبـــالـــي، وفضيلة القاضي مــبــــارك بـن عــلـي الــســـعــــدي، وفضيلة القاضي ســــعـــــود بـن طـــالـــب الـجــابـــري، وفضيلة القاضي مــحـمــد بـن ســلـيـمــان الـــنـــاعـبـي، و(محكمة صحار): فضيلة القاضي مـحـمـــد بـن خــلــف الـمـخـمـــري، وفضيلة القاضي خـمـيـس بـن خـلـفــان الـــشــيــــدي، وفضيلة القاضي عـلـي بـن حـــــمــــدان الـهـطـــالـــي، وفضيلة القاضي إبـــراهـيـم بـن عــلـي المعـمـري، وفضيلة القاضي ســـــعــيـــد بـن ســلـــطــــان الــــبــــادي، وفضيلة القاضي الحــارث بـن مــكـتــوم العــزيــزي، وفضيلة القاضي شــبــيـب بـن مـــحــمــد الــشــبـيـبـي، وفضيلة القاضي مــصـطـفـى بـن هـــلال الـــصــوافــي، وفضيلة القاضي مـــحــمـــد بـن ســـالـــم الـــهـنـــائــي، و(محكمة لوى): فضيلة القاضي مــــحــمــد بـن حــــمـــد الــــقــــري، و(محكمة شناص): فضيلة القاضي أنــــور بـن خـــلــفـــان الخـــروصـــي، وفضيلة القاضي ســلـطـــان بـن ســعـيــد الــرشـيـدي، وفضيلة القاضي ســيــف بـن ســـالــم الـعـيــسـائـي، و(محكمة خصب): فضيلة القاضي نــــــادر بـن أحـــــمـــــد الــعــبـــري، وفضيلة القاضي طــــــلال بـن عــلــي الـــخـــروصــي، و(محكمة دبا): فضيلة القاضي عـيـســـى بـن عــلــي الـمعـمـــري، و(محكمة نزوى): فضيلة القاضي خـــمـيــس بـن يـحـيـى الجـــابــــري، وفضيلة القاضي نـــــاصــــر بـن خـــلـفـــان الهـشــامـي، وفضيلة القاضي أحــــمـــــد بـن حــــمـــد الـــرواحـــي، و(محكمة بهلاء): فضيلة الدكتور عبدالــرحمن بن يحـيــى آل ثــاني، وفضيلة القاضي ســــعـيـــد بـن حــمـــد السـلـيـمــانــي، و(محكمة أدم) فضيلة القاضي طـــــلال بـن حـــمــد الـبـوســعـيــدي، و(محكمة إزكي): فضيلة القاضي أحـــمــد بـن مـحـمــد الــشـــعــيــلـي، وفضيلة القاضي عــلـي بـن ســـعــيــد الــــجـــابــري، و(محكمة سمائل): فضيلة الدكتور مــحمـد بـن راشـد المـشـيـفـري، وفضيلة القاضي حــمـــد بـن راشــــد الـحــراصــي، وفضيلة القاضي فـــهـــد بـن خــمـيـس الـــفــــهــــدي، و(محكمة بدبد): فضيلة القاضي طــــالـــــب بـن راشـــــد الـعـبـــــري، و(محكمة صور): فضيلة القاضي عـبـدالله بـن مـــحـــمــد الـبـلـــوشـــي، وفضيلة الدكتور سـالــم بـن مـحـمــد الحـمـيـدي، وفضيلة القاضي راشـــــد بـن حــــمــــد الـحــســنــي، وفضيلة القاضي خــــلـيـــل بـن ســيــف الـمـعـمــري، و(محكمة الكامل والوافي): فضيلة القاضي حــــمــــود بـن عـبدالله الـمــشــرفــي، و(محكمة جعلان بني بوحسن): فضيلة القاضي قــيــس بـن ســـالــم الــــراشــــدي، وفضيلة القاضي حـــســـيــن بـن عــلــي الــتــمــيــمــي، و(محكمة جعلان بني بوعلي): فضيلة القاضي عـبـدالله بـن مــحـمــد الــعـــزري، وفضيلة القاضي يـحـيـى بـن مــحـمــد الـــعـــامـري، و(محكمة مصيرة): فضيلة القاضي يـــوســف بـن مـــحــمــد الســـاعــدي، و(محكمة بدية): فضيلة القاضي خـمـيـس بـن حـــمــــد الـحــسـنــي، وفضيلة القاضي إبــراهـيـم بـن عـبدالله الــرواحـي، و(محكمة ابراء): فضيلة القاضي ســعـيــد بـن عـلـي الــبــوســعـيــدي، وفضيلة القاضي حـــجـــاج بـن يـــوســف الصــوافـــي، و(محكمة دماء والطائيين): فضيلة القاضي خـــــالــــــد بـن هـــــلال البـلحـسـني، و(محكمة القابل): فضيلة القاضي هــاشــم بـن مــسـعــود الـراشــدي، و(محكمة وادي بني خالد): فضيلة القاضي بــــدر بـن ســـالــم الــحــجـــري، و(محكمة سمد الشأن): فضيلة القاضي ســعـيــد بـن ســيــف الــكـنــدي، وفضيلة القاضي خـــــالــــد بـن حــمــود أمبـوسـعيـدي، و(محكمة المضيبي): فضيلة القاضي هــــــلال بـن عـلــي الـبــوســعـيـــدي، وفضيلة القاضي أحــمــد بـن سـالـم آل عبدالـسـلام، و(محكمة ضنك): فضيلة القاضي ســــــالـــم بـن عــلــي الـهـنـــائــي، و(محكمة البريمي): فضيلة القاضي ســــعــيــد بـن شـــامــس المــعـمــــري، وفضيلة القاضي فـــــهـــم بــن نـــاصـــر المــقـبـــالــي، وفضيلة القاضي ســــالـمـيـن بـن مـــحــمــد العــلــوي، وفضيلة القاضي إبــــراهــيــم تـــــــاج الــــــديـــن حــــمـــد الـنـيـــل، و(محكمة محضة): فضيلة الدكتور أحـمد بـن عــلي الحميـدي السـعدي، و(محكمة ينقل): فضيلة القاضي يـحـيـى بـن ســـيــف الــــدرعـــي، و(محكمة عبري): فضيلة القاضي زهـــــران الســـعـــدي، وفضيلة القاضي ســـلـيـمـــان بـن حــــارث الهنـائـي، وفضيلة القاضي عـــادل بـن ســيــف الـــشــكيـلـي، وفضيلة القاضي فــــيــصــل بـن عـلـي الـعــمـــيــري، و(محكمة هيماء): فضيلة القاضي أحــــــمـــــد بـن ســـالـــم الــمــهـــــري، و(محكمة محوت): فضيلة القاضي نــــاصــــر بـن عــلــي الــــراشــــدي، و(محكمة الدقم): فضيلة القاضي مـــحــمــــود بـن نــــاصـــر البـلــوشـــي، وفضيلة القاضي حـــســـن بـن أحــــمــــد جـعـبـــوب، و(محكمة صلالة): فضيلة القاضي مــحـمــود بـن ســعـيــد الأغــبـــري، وفضيلة القاضي أحـــمــــد بـن مـــســلـم هــبــيـــس، وفضيلة القاضي نـــاصــر بـن ســعـيــد مـحـــاد ســهـيــل جـعـبـوب، وفضيلة القاضي أحـــمـــــد بـن ســـالــم الــشـنـفـــري، وفضيلة القاضي ســعـيــد بـن ســـالــم الـمـقـبـــالــي، وفضيلة القاضي عـبدالـمـجـيـد بن زاهـــر التــوبــي، وفضيلة القاضي عـبدالله بـن حـــــامــــد الــمـــرهـــون، وفضيلة القاضي حـــمـــــود بـن مــحـمــد الأغـــبـــري، وفضيلة القاضي خـــلـيــل بـن إبــراهـيم الـبـلـوشــي، و(محكمة ثمريت): فضيلة القاضي أحــــمــــــد بـن مــحــــــاد المـعـشـنـي.

يأتي اصدار القرارين استناد إلى المادة (37) من قانون السلطة القضائية، والتي تنص على أن يصدر في كل بداية سنة قضائية قرار من رئيس المجلس باختيار رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإلحاق القضاة بالمحاكم.

وكان مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قد عقد اجتماعًا برئاسة فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وبحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على إلحاق القضاة بالمحاكم للعام القضائي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر القادم من هذا العام.