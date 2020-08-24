“الأوقاف والشؤون الدينية” تدشن برنامج (مسار) للتدريب والتعليم الإلكتروني

في المحليات 24 أغسطس,2020 نسخة للطباعة

- يشتمل على (22) دورة تدريبية (8) منها للموظفين و(14) دورة ستتاح للجمهور

- راعي الحفل: البرنامج يأتي ضمن البرامج الناجحة التي نفذتها الوزارة والمستمرة بتنفيذها في الخطط القادمة لرؤية عُمان 2040

- مدير المشروع: البرنامج تم اعداده وفق المفاهيم التربوية المتعلقة بالتعليم عن بُعد ويتميز بواجهة بسيطة وتفاعلية تسهل للمتدرب الوصول للمعلومة

متابعة ـ علي بن صالح السليمي:

دشن صباح أمس بمبنى عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالخوير برنامج (مسار) للتدريب والتعليم الالكتروني. وقد رعى الحفل سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل الوزارة.

ويستهدف البرنامج في المقام الأول موظفي الوزارة، وسيتيح البرنامج لغير الموظفين من الجمهور الكريم للاستفادة والالتحاق بالدورات التدريبية المتوفرة في المسار التدريبي.

حيث أدلى سعادة راعي الحفل بتصريح لوسائل الإعلام قال فيه: دشنت الوزارة برامج عديدة ناجحة الكترونية أسهمت في تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات والتيسير على المراجعين مثل: برنامج الحج الإلكتروني وبرنامج مكتبي للمعاملات الإدارية وبرنامج الزكاة الإلكتروني وبرنامج الوقف الإلكتروني وبرنامج تعليم القرآن الكريم عن بُعد وبرنامج التعليم عن بُعد بكلية العلوم الشرعية..

وغيرها من البرامج والتطبيقات.

وأضاف سعادته: تأتي هذه البرامج ضمن الخطط الناجحة التي نفذتها الوزارة والتي مستمرة بتنفيذها لاحقا ضمن الخطط القادمة لرؤية عُمان 2040.

* دورات تدريبية وقال سامي بن سعيد الجهضمي ـ مدير مشروع (مسار): تم إعداد وتصميم البرنامج وفق المفاهيم التربوية المتعلقة بالتعليم عن بُعد، متميزًا بواجهة بسيطة وتفاعلية تسهل للمتدرب الوصول للمعلومة والتدريب بطريقة سريعة ويسيرة وفاعلية أكبر، مضيفًا بأن البرنامج يضمن أدوات تدريبية في تقديم أجزاء الدورة (الدرس/ الفيديو/ الشرائح/ نص/ نص إنشاء حر/ اختبارات/ لقاء مباشر “صف افتراضي”)، ويعتمد مسار التدريب والتعليم في برنامج (مسار) على الخطوات التالية طبقًا بعد انتهاء المدرب من إنشاء الدورة وتصنيفها، كما يقوم المتدرب والمتدربة بالدخول على تصنيف الدورات ثم الضغط على (زر) الاشتراك ويشترك في الدورة بالنقر على (زر) الاشتراك وبعدها يقوم بتصفح الموضوعات والمحتويات والتي تكون مجزأة ومصنفة الأسابيع، وعند انتهاء المتدرب من أجزاء كل أسبوع يحصل على نقاط يتم وضعها من قبل المدرب بعد إكمال كافة أجزاء الدورة، ويحصل المتدرب على شهادة إكمال الدورة تحتوي على (اسمه/ اسم الدورة/ التاريخ/ الرقم الإلكتروني)

ومعتمدةً من الوزارة، كما يحتوي البرنامج على أقسام يستطيع المتدرب أن يحصل عليها بواسطة النقاط التي اكتسبها مثل:(المتجر+ صورته + الحساب) التي يستطيع الطالب شراءها حسب الشخصية التي يريدها.

مضيفًا بأن البرنامج قد زود بمركز للمساعدة بنظام سلس وبسيط متفاعل يتكون من أسئلة شائعة نصية وفيديوهات تعليمية وخانة للمراسلة يقوم المتدرب بإرسال أي استفسار يواجهه حيث سيتم الرد على استفساره بواسطة فريق الدعم الفني بنظام الدردشة، كما يتوفر صفحة (اتصل بنا) في الواجهة الرئيسية للبرامج لغير المسجلين.

مشيرًا الى أن العدد الإجمالي المتوفرة في البرنامج هي (22) دورة تدريبية، منها (8) دورات للموظفين و(14) دورة ستتاح للجمهور.

مؤكدًا بأن تدشين مثل هذه البرامج ضمن الخطط والأنظمة المهمة التي تهدف إلى تطوير قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم من خلال تقديم الدورات الإلكترونية التخصصية والعامة عن بُعد، كما تم استثمارها في مجال التعليم عن بُعد للبرامج التي تنفذها الوزارة للجمهور من الجنسين.