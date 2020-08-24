السلطنة تشارك في اجتماع لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يوم أمس في الاجتماع السابع عشر للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يستمر انعقاد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي حتى اليوم (الثلاثاء) من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض ومناقشة مرئيات الدول الاعضاء بشأن الدليل الاسترشادي لحماية المبلغين والشهود والضحايا ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي في إطار الأنشطة المشتركة للأجهزة والهيئات المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وإعداد الأدلة الاسترشادية في المجالات ذات الصلة بمهامها واختصاصاتها، ويُعد الدليل أحد الادلة التي تعمل الأجهزة الاعضاء على إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بما يسهم في بناء الكفايات الوظيفية والأداء المهني والمؤسسي للأجهزة الاعضاء.

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