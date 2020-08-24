دراسة حقلية على فسائل نخلة خلاص الظاهرة

مسقط ـ (الخليج 365):

نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بحثا حقليا استمر أكثر من 5 سنوات على فسائل نخيل خلاص الظاهرة والذي تم تجربة سماد عضوي محلي الصنع ومعالج حراريا وخال من بذور الحشائش والمسببات المرضية والملوحة، حيث أن نسبة النيتروجين فيه حوالي 3.5%.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم إختيار تلك المستويات على أساس احتياجات المحصول من عنصر النيتروجين في مراحل النمو الأولى (أول خمس سنوات من عمر الفسيلة) وكان الهدف من البحث هو معرفة مدى إمكانية الإعتماد على السماد العضوي كمصدر للنيتروجين الهام في نمو النبات وإختيار المستوى المناسب للنمو في هذه المرحلة من عمر النخلة دون الحاجة إلى إضافة أسمدة كيماوية.

وكانت الطريقة المتبعة في إضافة السماد العضوي هي: اقامة حفر في إحدى الإتجاهات بحوض الفسيلة بطول 70 سم وعرض وعمق 35 سم وعلى بعد لا يقل عن 45 سم من جذع الفسيلة وردم السماد فيه وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام مع تغيير اتجاه موقع الحفر سنويا.

وخلال سير البحث والدراسة تم تسجيل بيانات النمو المختلفة كأعداد السعف ونسب النيتروجين فيها لكل فسيلة، وسجلت المستويات الأعلى من النيتروجين أفضل مؤشرات في النمو مقارنة بالمستويات الدنيا، وكان أفضل مستوى هو 500 جرام نيتروجين ( 17 كغم سماد عضوي للفسيلة بالسنة)، مع العلم أن توصيات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) فيما يخص إضافة السماد العضوي للنخيل يجب أن تتراوح من 30 إلى 40 كغم للنخلة سنويا (دليل إستخدام الأسمدة في الشرق الادنى 2007)، في حين أن المتبع في إضافة الأسمدة العضوية للأشجار بما فيها أشجار نخيل التمر أن يتم إحتسابها على أساس عمر الشجرة بحيث يتم ضرب العمر في 2 أي كيلوجرام سماد عضوي للشجرة في السنة.

ومن خلال نتائج هذه الدراسة يمكن تسميد فسائل نخيل التمر في المراحل الأولى بعمر سنة إلى 5 سنوات من الزراعة بالسماد العضوي المعالج حراريا بكمية تتراوح من 15 الى 20 كغم للنخلة بالسنة تضاف خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام مع ضرورة إضافة العناصر المغذية الـ 12 (نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وكبريت وحديد ومنجنيز وزنك ونحاس وبورون) من خلال التسميد بالأسمدة الكيماوية عند دخول الفسيلة مرحلة الإنتاج الإقتصادي وذلك لأن أي عنصر من هذه العناصر له وظيفة ودور محدد في حياة النبات في حالة غيابه لا يمكن لأي عنصر آخر أن يقوم بذلك الدور وهذا ينطبق على كافة النباتات وخاصة المثمرة، والإخلال بالجانب الغذائي للنبات ينتج عنه نمو غير طبيعي للنبات وضعف بالإنتاج الإقتصادي ويجعل النبات معرضا للإصابة بالآفات الزراعية المختلفة وذلك لضعف بنيته ومناعته نتيجة سوء التغذية.