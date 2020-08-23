سلاح الجو يقوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة تعاني من حالة مرضية حرجة

خصب ـ العمانية:
قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني أمس بعملية إخلاء طبي لمواطنة تعاني من حالة مرضية حرجة، حيث تم نقلها من المركز الصحي بنيابة ليما إلى مستشفى خصب، لتلقي العلاج اللازم.
كما قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني مساء أمس الأول بعملية إخلاء طبي لطفل يبلغ من العمر (٦) سنوات يعاني من حالة مرضية حرجة، حيث تم نقله من المركز الصحي بنيابة ليما إلى مستشفى خصب بمحافظة مسندم لتلقي العلاج اللازم.
يأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنبًا إلى جنب.
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