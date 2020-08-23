حملة للتبرع بالدم بعبري

عبري ـ الخليج 365:

أقيمت صباح أمس حملة للتبرع بالدم تحت شعار (قطرة من دمك تنقذ حياة) بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى عبري، حيث نظم الحملة فريق الطليعة الرياضي الثقافي التابع لنادي عبري الرياضي.

وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من المتبرعين مع الأخذ بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ويأتي تنفيذ هذه الحملة في إطار المسؤولية الإجتماعية التي ينتهجها الفريق.

وأكد القائمون على تنظيم هذه الحملة على المردود الإيجابي للحملة، وما أدت إليه من زيادة الوعي وانتشار مفهوم التبرع لدى أفراد المجتمع ، وظهر ذلك جليًا من خلال حجم المشاركة الفعالة من المتبرعين.

الجدير بالذكر بأن التبرع بالدم له العديد من الفوائد وتتمثل في تنشيط الدورة الدموية والتقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين لأن التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد في الدم وثبت علميًا أن زيادة نسبة الحديد تزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب.