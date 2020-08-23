تنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية بقرية ميبام الجبلية بنيابة طيوي بصور

صور ـ من عبدالله باعلوي:

■■ قامت بلدية صور بتنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية بقرية (ميبام) الجبلية بنيابة طيوي بولاية صور، حيث تم الانتهاء من مشروعين خدميين وجارٍ العمل على استكمال مشروع آخر بالقرية، لتخدم بذلك شريحة كبيرة من المواطنين القاطنين بالقرى الجبلية بولاية صور وذلك انطلاقًا من حرصها على دعم البنية التحتية لهذه القرى وتنميتها وتعزيز مرافقها العامة حيث تعتبر هذه القرى ملاذًا سياحيًّا متفردًا لما تتميز به من مناظر خلابة تسلب الألباب.■■

وتتميز ولاية صور بموقعها المتفرد وتضاريسها المتنوعة ما بين شواطئ دافئة وجبال شاهقة وأودية دافقة مما جعل منها مقصدًا سياحيًّا ورافدًا اقتصاديًّا للسلطنة وتسعى الجهات المعنية الى تشجيع القطاع السياحي بهذه المواقع من خلال دعم المرافق العامة وتعزيزها لتسهيل الوصول اليها من قبل السياح.

حيث أنهت بلدية صور مشروع بناء درج لعبور المشاة بقرية (ميبام) الجبلية بنيابة طيوي بطول (250) مترًا وعرض متر وعشرين سنتيمترًا انطلاقًا من مواقف المركبات ولغاية موقع الشلال المائي للقرية، ويعتبر هذا المشروع مشروعًا حيويًّا نظرًا لطبيعة الموقع كونه ينظم عملية النزول لموقع الشلال دون الدخول لمزارع واموال المواطنين المتواجدة بقربه، كما ساهم المشروع وبشكل كبير على تسهيل عملية نقل الاهالي لاحتياجاتهم اليومية والمواد اللازمة لمزارعهم دون مشقة.

ولدعم مشروع درج عبور المشاة نفذت بلدية صور مشروعًا آخر بالقرية، حيث قامت البلدية بالانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة المواقف العامة للمركبات بقرية (ميبام) وذلك لتعزيز طاقتها الاستيعابية لتكون قادرة على استقبال اعداد كبيره من المركبات خصوصًا في فترة الاعياد والمناسبات، كما تم تعزيز المشروع بجدار خرساني من على اطرافها لحماية المشروع من التصدع والتلف وحماية المركبات وسائقيها لما تتفرد به من تضاريس جبلية.

واستكمالًا للجهود الرامية الى خدمة الاهالي بالقرية، جاري العمل حاليًا على شق طريق مختصر بطول 3 كيلومترات متفرعًا من الطريق الرئيسي للقرية، وذلك مرورًا الى مزارع ومنازل المواطنين في قمة الجبل المطل على مركز القرية، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع 75% وجارٍ استكمال المراحل الاخرى منه تباعًا، وسيتم تعزيز هذا المشروع بمواقف للمركبات بقمة الجبل وبطاقة استيعابية جيدة لتنظيم الحركة المرورية للمواطنين والسياح.