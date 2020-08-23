ارتفاع الكثافة السكانية لـ (14.9) أشخاص لكل كيلومتر مربع خلال 2019م

مسقط ـ الخليج 365:

ارتفع معدل الكثافة السكانية بالسلطنة خلال عام 2019م بـ(0.1%) مسجلًا 14.9 شخص لكل كيلو متر مربع مقارنة بعام 2018م الذي بلغ معدل الكثافة السكانية فيه 14.8 شخص لكل كيلومتر مربع وفق ما أظهرت البيانات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وعلى مستوى المحافظات جاءت أعلى كثافة سكانية بالسلطنة في محافظة مسقط، حيث بلغ المعدل 355 شخصًا لكل كيلو متر مربع بانخفاض عن عام 2018م الذي بلغ المعدل فيه 364 شخصًا لكل كيلو متر مربع.

وجاءت محافظة شمال الباطنة بالمرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية، حيث بلغ المعدل 98 شخصًا لكل كيلو متر مربع بارتفاع عن عام 2018م الذي بلغ معدل الكثافة فيه 96 شخصًا لكل كيلو متر مربع، لتأتي بعد ذلك محافظة جنوب الباطنة التي ارتفعت الكثافة السكانية فيها لتصل إلى 82 شخصًا لكل كيلو متر مربع مقارنة بـ(80) شخصًا لكل كيلو متر مربع في عام 2018م.

وبلغ معدل الكثافة السكانية في محافظة جنوب الشرقية 27 شخصا لكل كيلومتر مربع بارتفاع 0.3 عن المعدل في عام 2018م كما ارتفع المعدل بـ 0.3 في محافظة مسندم ليبلغ 23 شخصا لكل كيلو متر مربع في حين بلغ الارتفاع بمحافظة الداخلية 0.4 حيث بلغ معدل الكثافة السكانية في المحافظة 15 شخصا لكل كيلومتر مربع.

وبلغ المعدل بمحافظة البريمي 14شخصا لكل كيلو متر مربع وهو نفس المعدل عام 2018م, فيما ارتفع المعدل بنسبة 0.1 أيضا في كل من محافظة شمال الشرقية ومحافظة الظاهرة ليبلغ 13و6شخص لكل كيلومتر مربع على التوالي.

واستقر المعدل عند 5 شخص لكل كيلومتر مربع في محافظة ظفار فيما جاء أقل معدل للكثافة السكانية في محافظة الوسطى مسجلا شخصا واحدا لكل كيلومتر مربع.