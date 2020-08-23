الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية بالسويق

السويق ـ من صالح بن سعيد الريسي:

احتفلت اللجنة الثقافية بنادي السويق مؤخرًا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ـ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ وذلك تحت عنوان:(رحلة الضياء) عن طريق البث المباشر الإلكتروني على قناة (موعظة) في اليوتيوب التابعة للجنة، وعلى صفحة حسابها في تويتر والفيسبوك.

وقد ألقيت كلمة في هذه المناسبة للدكتور عبد الله بن مسلم الهاشمي عميد كلية العلوم الشرعية الذي تحدث عن أهمية حادثة الهجرة وما صاحبها من أحداث وأهم الدروس المستفادة منها، وشهد الحفل استضافة المنشد السعودي محمد المقيط الذي أعرب عن سروره وفرحه في مشاركة إخوانه في السلطنة في هذا الحفل وتقديم مقطوعات إنشادية من روائع الأشعار، مبينًا في حواره أن المنشد صاحب رسالة هادفة، وأعقب ذلك حوار مع الشيخ ناصر بن سليمان السابعي حول دلالات ومعاني الآيات والأحاديث التي تحدثت عن الهجرة النبوية، كما تم خلال الحفل تدشين السلسلة الأولى من برنامج (نجباء عُمان) التي تُعنى بسرد مقتطفات عن أعلام عُمان.

رعى حفل التدشين سعيد بن سالم النعماني، حيث حظيت الحلقة الأولى بذكر بعض مناقب وسيرة الإمام جابر بن زيد ـ رضي الله عنه ـ لأحمد بن سالم البكاري، وبصوت منذر بن سالم الخروصي، ومونتاج محمد الغافري.

الجدير بالذكر أن اللجنة الثقافية قدمت نشيدًا من إنتاجها بصوت المنشدين جمعة المغيزوي ومنذر البلوشي وكلمات الشاعر الطبيب محمد الخنبشي، وقد جرت مسابقة تفاعلية إلكترونية للجمهور، شارك فيها أكثر من مئة شخص حول أسئلة عديدة في الهجرة النبوية الشريفة.َ