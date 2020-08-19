مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام ١٤٤٢هـ وعليه يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ١٤٤١هـ الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠م، وسيكون يوم الجمعة غرة شهر محرم لعام ١٤٤٢هـ الموافق 21 أغسطس ٢٠٢٠م

وفيما يلي نص البيان:

“الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تُعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام ١٤٤٢هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤١ هـ الموافق ١٩ من أغسطس ٢٠٢٠م.

عليه يكون يوم الخميس اليوم المتمم لشهر ذي الحجة لعام ١٤٤١هـ الموافق ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٠م، ويكون يوم الجمعة غرة شهر محرم لعام ١٤٤٢هـ الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

وبمناسبة العام الهجري الجديد يسر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ترفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – خالص التهاني والتبريكات، ضارعة إلى المولى – جل جلاله – أن يُعيده عليه مرات عديدة وأزمنة مديدة وهو ينعم بالصحة والعافية والعمر السعيد، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يرفع البلاء عن العالم أجمع، ويكفيه شر الأوبئة والأسقام، ويلبسه لبوس العافية والازدهار عاجلًا غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه.