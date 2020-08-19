مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس أنها ستوقف البيان اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) خلال أيام الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحمّل مسؤوليته الفرديّة والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توقف البيان اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أيام الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.