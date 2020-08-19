رابطة تعزيز الصحة العامة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني وتكرم المتطوعين

ضمن مبادرة «معافاة من أجل عمان»

حرصًا منها على إظهار الدور الكبير الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الانساني الذي يصادف يوم التاسع عشر من اغسطس من كل عام، كرمت رابطة تعزيز الصحة العامة أمس المتطوعين بمستشفى (اد لايف) بولاية العامرات الذي تم تفعيله ضمن مبادرة (معافاة من اجل عمان) التي أطلقتها الجمعية الطبية العمانية.

تستهدف هذه المبادرة التي رعتها افتراضيًا صاحبة السمو السيدة منى بنت فهد آل سعيد ـ الرئيس الفخري لرابطة تعزيز الصحة العامة العمانية، تكريم المتطوعين من الأطباء والممرضين والطلبة الإداريين الذين يمثلون خط الدفاع الاول في مستشفى (اد لايف) جنبًا إلى جنب مع الكوادر الطبية العاملة بوزارة الصحة، حيث قام الدكتور وليد الزدجالي ـ رئيس الجمعية الطبية العمانية بتكريمهم. وفي هذا الشأن أوضحت الدكتورة فنة آل فنة العريمية ـ رئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة مدى أهمية العمل التطوعي والجهد الكبير الذي بذله هؤلاء المتطوعون، وأن مثل هذه الجهود هي محل تقدير وإشادة المجتمع بمختلف كياناته ومؤسساته، وتجسيدًا لهذا التقدير فقد أطلقت هذه المبادرة عرفانًا لهؤلاء المتطوعين واعترافًا وتقديرًا لتضحياتهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المصابة التي يستقطبها مستشفى اد لايف من مختلف محافظات وولايات السطنة. وأوضحت الدكتورة فنة آل فنة العريمية ـ رئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة بأن وجود هؤلاء المتطوعين ساعد القطاع الصحي في أداء مهامه من خلال توفير الكوادر الصحية اللازمة للتعامل مع تبعات جائحة كورونا، وعليه فلابد من إضفاء لمسة من التكريم والتقدير على هذه الجهود إيماناً بدورها وليكون دافعًا للآخرين للإنخراط في المجال التطوعي وهو ما سيعزز هذه الثقافة في المجتمع العماني الذي يرتكز على أسس ثابتة من التكاتف والتلاحم في مواجهة مختلف الأزمات.