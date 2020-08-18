نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستقبل سفير المملكة المتحدة

استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، يرافقه العميد جوي توبي كاسبري كريج ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية في مسقط.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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