عودة بحذر تشهدها الأنشطة التجارية والسياحية والاقتصادية فـي جميع محافظات السلطنة ضمن الحزمة الخامسة التي أقرتها الجهات المعنية

■ وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية

■ سوق مطرح يفتح أبوابه أمام الزوار وسط التزام وحرص بالغ على اتباع إجراءات الوقاية

■ الأسواق الشعبية وأسواق الأسماك والأنشطة تعود إلى سابق عهدها بجميع المحافظات

■ التجار وأصحاب المحلات يأملون تعويض ما خسروه خلال فترة الغلق وآمال بانتعاش الحركة التجارية

■ مشاهد الالتزام والحذر وتطبيق التباعد وتجنب الازدحام أبرز السمات مع عودة الأنشطة

■ «الحصن» بصلالة يستقبل زواره بعبق اللبان والبخور وأجمل الهدايا

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

بشكل تدريجي وبالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية، عادت الحياة أمس الى طبيعتها مصحوبة بحذر شديد، إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية والأسواق التجارية، التي اغلقت منذ عدة أشهر بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث شهدت الأسواق الشعبية والمحلات التجارية والمطاعم السياحية، وغيرها من الأنشطة التي تم السماح لها بإعادة نشاطها، عودة مرتاديها وافتتاحها من قبل أصحابها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالاشتراطات الصحية.

ومع عودة الأنشطة التي جاءت ضمن الحزمة الخامسة وتم الاعلان عنها أمس الأول، بموافقة اللجنة العليا، كان واضحًا التزام الجميع بارتداء الكمامات والحرص على التباعد في الأسوق والمحلات التجارية، حيث تشكلت لدى المواطن والمقيم طوال الاشهر الماضية و من خلال الحملات التوعوية والارشادية، والقرارات المنظمة، تشكلت ثقافة عالية لدى الجميع بضرورة التقيد بما يجنب انتشار المرض أو انتقال العدوى، حيث كانت هذه الثقافة السمة البارزة في مشهد عودة مزاولة الانشطة الجديدة.

ويأمل التجار واصحاب المحلات، مع بدء عودة الانشطة التجارية والاقتصادية، وافتتاح المحلات الى تعويض الخسائر التي لحقت بقطاعاتهم وانشطتهم التي توقفت منذ أشهر، كذلك يجد الزوار والمرتادين لهذه المحلات الاحساس بعودة الحياة بشكل طبيعي مع فتح ما كان مغلق من أنشطة.

سوق مطرح

ففي محافظة مسقط ومع بزوغ الشمس عاد التجار إلى محلاتهم التجارية إيذانًا بافتتاح سوق مطرح الذي يُعد واحدًا من اهم الاسواق الشعبية، وعاد زوار السوق الى التسوق والتبضع من السوق بشكل حذر، حيث افتتحت محلات التحف والهدايا التراثية، ومحلات الذهب والمجوهرات، ومحلات الخياطة وبيع الملابس الجاهزة، ومحلات بيع المواد الغذائية.. وغيرها من المحلات التي يزخر بها سوق مطرح.

ومع بدء افتتاح المحلات بسوق مطرح منذ الصباح الباكر، شهدت الحركة التجارية بالسوق نشاطًا بسيطًا، في الفترة الصباحية، يتوقع ان تنتعش بشكل أفضل مع دخول المساء، حيث بدأ الزوار التوافد على السوق بشكل أفضل من الفترة الصباحية، ومن المعروف بأن سوق مطرح عادة ما يشهد كثافة أكبر من الزوار في الفترة المسائية وأيام الاجازات ومن بينها الاجازة الاسبوعية، وبما أن بدء الافتتاح وعودة النشاط للسوق قد تزامن مع منتصف الاسبوع فإنّ الحركة من المتوقع لها أن تتزايد في الايام القادم.

وعلى ضفاف البحر، شهد سوق مطرح للأسماك وسوق الخضراوات والفواكه، وفرة في عرض مختلف أنواع الاسماك والمأكولات البحرية، فيما شهد سوق الخضراوات والفواكه عرض جميع انواع الفواكه والخضار وأصناف الرطب والمحاصيل الموسمية.

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المطاعم السياحية

بدورها عادت المطاعم السياحية (ذات التصنيف السياحية والعالمية) الى افتتاح ابوابها امام الزوار، عبر ثقافة جديدة في استقبال المرتادين، حيث طبقت وضع الطاولات والمقاعد في وضعية متباعدة، مع توفير وسائل التعقيم والنظافة وتعليق لافتات التوعية والشروط.. وغيرها من الاجراءات التي اصبحت تشكل ثقافة عامة جديدة نوعا ما تشكلت بسبب انتشار فيروس كورونا.

غسيل السيارات

شهدت محطات غسيل السيارات بدء العمل في غسيل السيارات من الداخل، وذلك بعد ان تم منع هذا الجانب لعدة أشهر تجنبًا من نقل العدوى، حيث مارس العمال العاملين في مغاسل السيارات ايضا سبل الوقاية عبر ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والمطهرات الكحولية.

سوق الحصن بصلالةوفي محافظة ظفار عاد سوق الحصن الشعبي الشهير، الى فتح محلاته المتواجدة بالسوق، والتي تشتهر ببيع الخناجر والاسلحة التقليدية، وأصناف من البخور واللبان ومنتجات محلية وتحف وهدايا وملابس.. وغيرها، حيث دبت الحياة في ارجا السوق وعاد النشاط التجاري، مع الالتزام الشديد من قبل الزوار والباعة والتجار بطرق الوقاية وتحقيق التباعد وتجنب الازدحام.

أسواق المحافظات

وفي بقية محافظات السلطنة وبناءً على القرارات الصادرة ، فقد عادت الأنشطة التجارية الواقعة في الأسواق الشعبية وأسواق السمك والمطاعم ذات التصنيف السياحية والعالمية.. وغيرها من المحلات الى مزاولة أنشطتها وفتحت ابوابها امام الزوار والمرتادين، كما باشرت الانشطة التدريبية التي تعتمدها وزارة القوى العاملة، وضع آليات العودة حسبما يتم اقراره من اجراءات تتعلق بهذه الأنشطة.