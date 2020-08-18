السلطنة تشارك في الاجتماع الـ(28) للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، والذي بدأ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم أمس وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمانة العامة عن البرامج التدريبية للعام 2020م وما حققته من أهداف وأبرز المقترحات لتطويرها بما يسهم في بناء الكفايات الوظيفية لمنتسبي الأجهزة والدواوين الأعضاء، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة المقترح الخاص بنشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الاجتماع أعماله باختيار الموضوعات لمسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة في نسختها الخامسة.

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