رابطة تعزيز الصحة العامة تحتفي باليوم العالمي للعمل الانساني وتكرم المتطوعين

حرصًا منها على إظهار الدور الكبير الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي، وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الانساني الذي يصادف يوم التاسع عشر من اغسطس من كل عام، تكرم رابطة تعزيز الصحة العامة اليوم المتطوعين بمستشفى اد لايف بولاية العامرات الذي تم تفعيله ضمن مبادرة (معافاة من اجل عمان) التي أطلقتها الجمعية الطبية العمانية.

تستهدف هذه المبادرة التي تقام عن بعد تحت رعاية صاحبة السمو السيدة منى بنت فهد آل سعيد الرئيس الفخري لرابطة تعزيز الصحة العامة العمانية ؛ تكريم المتطوعين من الأطباء والممرضين والطلبة الإداريين الذين يمثلون خط الدفاع الاول في مستشفى اد لايف جنبا إلى جنب مع الكوادر الطبيه العاملة بوزارة الصحة.

وفي هذا الشأن أوضحت الدكتورة فنه آل فنه العريمي رئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة مدى أهمية العمل التطوعي و الجهد الكبير الذي بذله هؤلاء المتطوعين، وأن مثل هذه الجهود هي محل تقدير وإشادة المجتمع بمختلف كياناته ومؤسساته ،وتجسيدا لهذا التقدير فقد أطلقت هذه المبادرة عرفانا لهؤلاء المتطوعين واعترافًا وتقديرا لتضحياتهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المصابة التي يستقطبها مستشفى اد لايف من مختلف محافظات وولايات السطنة.

وأوضحت الدكتورة فنه آل فنه العريمي رئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة أن وجود هؤلاء المتطوعين ساعد القطاع الصحي في اداء مهامه من خلال توفير الكوادر الصحية اللازمة للتعامل مع تبعات جائحة كورونا، وعليه فلابد من إضفاء لمسة من التكريم والتقدير على هذه الجهود إيماناً بدورها وليكون دافعاً للآخرين للإنخراط في المجال التطوعي وهو ما سيعزز هذه الثقافة في المجتمع العماني الذي يرتكز على أسس ثابتة من التكاتف والتلاحم في مواجهة مختلف الأزمات.

وأضافت الدكتورة رئيسة الرابطة أن هناك توجهًا لتكرار هذه المبادرة في باقي المستشفيات بالولايات الأخرى لتكريم العاملين الصحيين لاسيما العاملين بغرف العناية المركزة، كذلك وجهت الدكتورة شكرها للمؤسسات والشركات والأفراد الذين قدموا الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادة.