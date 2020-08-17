إعادة فتح الحزمة الخامسة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداء من اليوم

■ عودة الطباعة الورقية للصحف والمجلات

■ عودة النشاط للمطاعم السياحية والأسواق الشعبية والمنشآت التدريبية

■ عودة سوق مطرح واستئناف أنشطة غسيل السيارات من الداخل ومستلزمات التخييم وأسواق الأسماك

■ بلدية ظفار تعيد تشغيل سوق الحصن

■ إعادة فتح الصالات الرياضية وأحواض السباحة بالمنشآت السياحية

■ إعادة فتح الملاعب الرياضية لاستقبال المنتخبات وبعض الفرق

بناء على موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل لمنع انتشار فيروس (كوفيد ـ ١٩) بالمحافظات الواقعة تحت إشراف وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020 .. تقررإعادة تشغيل الأنشطة التالية:

ـ المطاعم ذات التصنيف السياحية والعالمية.

ـ الأنشطة التجارية الواقعة في الأسواق الشعبية.

ـ الأنشطة التدريبية التي تعتمدها وزارة القوى العاملة.

ـ بيع بطاقات الهاتف.

ـ غسيل السيارات من الداخل.

ـ محلات بيع التبغ ومنتجاته.

ـ بيع مستلزمات وأدوات التخييم.

ـ محلات بيع وخياطة وتفصيل الخيام.

وبدورها أعلنت بلدية مسقط عن الحُزمة الخامسة للأنشطة المسموح لها بمزاولة أعمالها في محافظة مسقط وذلك ابتداءً من اليوم ..وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة بمتابعة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد ـ 19 والأنشطة هي:

ـ أسواق الأسماك.

ـ الانشطة التجارية الواقعة في الاسواق الشعبية (سوق مطرح).

ـ السماح بعودة الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمطبوعات.

ـ محلات بيع التبغ ومنتجاتـه

ـ أنشطة ومحلات بيع بطاقات الهاتف

ـ أنشطة غسيل السيارات من الداخل

ـ أنشطة وأدوات بيع مستلزمات وأدوات التخييم ومحلات بيع وخياطة وتفصيل الخيام.

ـ المطاعم العالمية والسياحية.

ـ الانشطة التدريبية الخاصة التي تعتمدها وزارة القوى العاملة.

من جهتها أعلنت بلدية ظفار السماح للأنشطة المرفقة بمزاولة أعمالها في محافظة ظفار اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٨ أغسطس ٢٠٢٠م.

وذلك بناءً على موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار كورونا كوفيد ـ 19 والانشطة كالآتي:

ـ فتح المطاعم السياحية والعالمية.

ـ الصالات الرياضية وأحواض السباحة الواقعة في المنشآت الفندقية.

ـ فتح أسواق الاسماك في المحافظة.

ـ الانشطة التجارية الواقعة في الاسواق الشعبية (سوق الحصن).

ـ السماح بعودة الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمطبوعات.

ـ الأنشطة التدريبية التي تعتمدها وزارة القوى العاملة.

ـ إعادة فتح بعض الملاعب الرياضية لغرض تدريب المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية كالآتي:

ـ المنتخب الوطني لكرة القدم.

ـ المنتخب الوطني للناشئين.

ـ المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات.

ـ نادي ظفار الرياضي.

ـ ملاعب التنس لفئة العموم.

ـ الاستئناف التدريجي لتدريب المنتخب الوطني العماني للسباحة.

ـ بيـع بطاقـات الهواتف

ـ غسيـل السيارات من الداخل

ـ محلات بيع التبغ ومنتجاتـه

ـ بيع مستلزمات وأدوات التخييم

ـ محلات بيــع وخياطة وتفصيـل الخيام.