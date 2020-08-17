تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد

مسقط ـ العمانية: أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي رئيس مجلس الخدمة المدنية أمس قرارًا يقضي بتحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام والعام الهجري الجديد 1442هـ فيما يلي نصه:

بمناسبة قرب حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام والعام الهجري الجديد 1442هـ فقد تقرر أن تكون غرة محرم 1442هـ إجازة رسمية للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، على أنه إذا صادفت غرة محرم 1442هـ يوم الجمعة الموافق ۲۱ أغسطس ۲۰۲۰م فستكون الإجازة يوم الأحد ۳ محرم 144۲هـ الموافق ۲۳ أغسطس ۲۰۲۰م عوضًا عن ذلك، وسيُعلن عن ثبوت هلال شهر محرم بواسطة الجهات المختصة.

“ونغتنم هذه المناسبة الجليلة لنرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسمى آيات التهاني والتبريكات، مبتهلين إلى المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة، وعلى الشعب العُماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركات”.

وكل عام والجميع بخير.

كما أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا بتحديد الإجازة الرسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل لتكون يوم غرة محرم 1442هـ وإن صادفت غرة شهر محرم يوم الجمعة فستكون الإجازة المشار إليها يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م .. وأشار القرار إلى أنه سيتم الإعلان عن ثبوت رؤية هلال الشهر بواسطة الجهات المختصة بالسلطنة.

وأجاز القرار لأصحاب الأعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الاجازة إذا اقتضت الضرورة العمل خلالها.

ويغتنم كافة العاملين بالقطاع الخاص هذه المناسبة المباركة ليرفعوا إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الأماني، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته وعلى الشعب العماني وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركات. وكل عام والجميع بخير.