الشرطة تضبط 6 متهمين وتسترجع 38 مركبة

يستأجرون المركبات لتهريبها ألقت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية القبض على 6 متهمين قاموا بالاحتيال، وتمكنت من استرجاع 38 مركبة قبل تهريبها إلى خارج السلطنة.

وأفاد مصدر بشرطة عمان السلطانية أن المتهمين قاموا بتأسيس شركة تجارية وإبرام عقود وهمية مع مواطنين لاستئجار مركباتهم، حيث تم التواصل معهم أثناء قيامهم بعرض مركباتهم للبيع عبر المنافذ الإلكترونية، وذلك من خلال وسطاء لإقناعهم بتأجير المركبات بعقود مغرية بدلًا من بيعها، بعدها يقوم المتهمون ببيع المركبات المستأجرة بأقل من قيمتها لأشخاص تم الاتفاق معهم مسبقًا لتهريبها إلى خارج السلطنة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

ويهيب المصدر بالمواطنين والمقيمين الحذر من الوقوع ضحية للاحتيال وعدم الانسياق لمثل تلك الإغراءات التي يقدمها المحتالون من أجل إقناع الضحايا بالاستثمار وعقد صفقات تجارية معهم بهدف الاستيلاء على أموالهم ومركباتهم.

كما دعا المصدر إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية أعمال مشبوهة يقوم بها المحتالون، والحذر عند القيام ببيع وشراء المركبات عبر المواقع الإلكترونية، وأي معاملات مالية عبر الانترنت.

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