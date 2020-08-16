بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة تواصل فعاليات البرنامج الصيفي «صيفنا تقانة وتميز» بتعليمية مسقط

كتب ـ عبدالله الجرداني:

للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل فعاليات البرنامج الصيفي (صيفنا تقانة وتميز) الذي تنظمه المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط ممثلة في دائرة البرامج التعليمية قسم الأنشطة التربوية من خلال البرامج الإلكترونية وبمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة.

تضمن البرنامج تقديم عدد من حلقات العمل في مختلف المجالات، ففي الأسبوع الأول تم تقديم جملة من أوراق العمل منها: كيفية تصميم لعبة تعليمية، مزارع المستقبل، مشروع العمر، أساسيات التصوير الضوئي، اللياقة البدنية ورحلة اختيار التخصص، وتتواصل الفعاليات خلال هذا الأسبوع حيث يكتسب المشاركون مهارات عدة عبر أوراق عمل حملت عناوين مختلفة منها: هندسة الإنجاز والتغيير، القيادات الرياضية الشابة، الابتكار وريادة الأعمال وفن الديكوباج، الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب ورقة عمل في القصة القصيرة.

وتقوم فكرة المركز الصيفي عن بُعد على إنشاء موقع إلكتروني يضم العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تعنى بميول ورغبات الطلبة وتسهم في استغلال أوقات فراغهم، وتوجيههم لاستخدام البرامج المحوسبة عن بُعد بالصورة المثلى التي تعود عليهم ولأسرهم ومجتمعهم بالنفع، ويتسم الموقع باحتوائه على العديد من البرامج الثقافية والعلمية والرياضية يتم من خلالها إكساب الطلبة العديد من المهارات وغرس مجموعة من العادات والتقاليد العُمانية الأصيلة. ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية استغلال وقت الفراغ في ممارسة الأنشطة المختلفة، وترسيخ قيم ومفاهيم الانتماء والولاء للسلطان والوطن، وكذلك صقل قدرات الطلبة وتنمية الخبرات والمهارات المختلفة لديهم باستخدام التقنيات الإلكترونية والبرامج المحوسبة وتنمية الاعتماد على النفس والإحساس بالمسؤولية، توفير منصة علمية مناسبة تحتوي على مثيرات مختلفة تستثير القدرات الكامنة لدى الطلبة وتعزيز طاقاتهم بالصورة الإيجابية.