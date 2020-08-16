البرنامج التعريفي لطلبة الدفعة الـ«35» بجامعة السلطان قابوس يبدأ 30 أغسطس الجاري

يبدأ البرنامج التعريفي لطلبة الدفعة (الخامسة والثلاثين) في جامعة السلطان قابوس بتاريخ 30 أغسطس الجاري.

وحول هذا البرنامج ونظام الدراسة في فصل الخريف 2020 قال الدكتور ناصر بن سعيد الصلتي ـ عميد القبول والتسجيل: سوف يتم توفير المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة عبر منصة ميلاد الإلكترونية كما هو الحال في الأعوام الماضية، كما سيتم استبدال لقاء الطلبة مع الكليات بعروض مرئية، إذ يقوم مركز تقنيات التعليم حاليا بإعداد فيديو تعريفي عن الجامعة يشمل التخصصات الأكاديمية المختلفة، مع إمكانية أن تقوم الكليات والعمادات ووحدات الجامعة التي لها علاقة مباشرة بالطلبة بإعداد فيديوهات تفصيلية عن أقسامها وبرامجها والخدمات المختلفة التي تقدمها للطلبة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا كذلك سيتم تسليم البطاقات الجامعة وقت حضور الطلبة إلى الحرم الجامعي.

وبالنسبة لنظام الدراسة في فصل الخريف 2020 يقول الدكتور ناصر بأنه تم اعتماد نظام التعليم عن بعد لجميع المقررات ما عدا مقررات التدريب الميداني بكلية التربية وبعض مقررات كلية التمريض ومقرر (PHASEIII) بكلية الطب والعلوم الصحية، وستكون جميع الاختبارات الفصلية عن بعد، أما الاختبارات النهائية فسيتم تنفيذها إما عن بُعد أو في الحرم الجامعي بناء على الخطة الدراسية للمقرر، علما انه سيتم العمل بجميع الأنظمة والقوانين الأكاديمية دون استثناء خلال تنفيذ التعليم عن بعد في فصل الخريف ونسعى لسلامة الطلبة والموظفين.